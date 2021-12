Teoman Duralı Kimdir? Eserleri Nelerdir ?

TEOMAN DURALI KİMDİR?

Felsefeci, akademisyen ve profesör olan Teoman Duralı 7 Şubat 1947Zonguldak'ın Kozlu ilçesi doğumludur. Tam adı Teoman Şaban Duralı olan profesör Zonguldak'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamlamış ve ortaöğrenimini de Ankara'da yer alan TED Kolejinde yapmıştır. Ardından 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirmiş 1975 yılında ise aynı üniversitenin Felsefe Bölümünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır.

1977 yılında yayınlamış olduğu "Biyoloji Felsefesine Dair" teziyle felsefe doktoru olmuştur. Ardından 1978 yılında NATO bursuyla Paris'te biyo-teknoloji seminerlerine katılmıştır. Hız kesmeden 1982 yılında yardımcı doçent olmuş sonrasında da aynı yıl biyoloji felsefesi üzerine verdiği tezle doçent olmuştur. 1988 yılında ise profesör ünvanını almıştır. 1992-93 yıllarında Malezya'nın Kuala Lumpur başkentinde, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-97 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)'da misafir öğretim üyesi olarak yer almıştır.

Yurtdışında farklı zamanlar içerisinde inceleme ve araştırma gezileri yapmıştır. Yurtiçinde asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesi haricinde başka diğer birçok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar vermiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde 1999 yılında Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olmuştur.

Türkçe, İngilizce ve çeviri makalelerini Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish Daily News, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, Dergâh, Diplomatik, Yeni Şafak, Zaman, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, NQP Türkiye, Gerçek Hayat, İstanbul'daki Anadolu, Eğitimbilim, Altınoluk, Umran, Kutadgubilig dergi, gazete ve yıllıklarında yayımladı. 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülünü almıştır.

TEOMAN DURALI'NIN ESERLERİ

Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982), Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995), Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996), A New System of Philosophy-Science frol the Biological Standpoint (1996), Felsefe-Bilime Giriş (1998), Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000), Çağdaş Küresel Medeniyet (2006), Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (2007), A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint, SorunNedir, Sorun Çağının Anatomisi – Çağımızın Felsefece Teşrihi (Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Mehmet Sabri Genç, 2009), Omurgasızlaştırılmış Türklük (2013).