Tekel Bayileri Platformu Başkanı'ndan alkol satışı yasağıyla ilgili çarpıcı iddia: Yasak kalktı mı?

Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca market ve bakkallar alkol satışı yapamayacak. Hükümet, yayımladığı genelgeye alkol yasağını açıkça yazmadı. Ancak mülki idare amirleri sorular üzerine market ve bakkallara alkollü içki satışının yasak olduğu bilgisini verdi. Valiliklerden uzun uğraşların sonunda yasağı öğrenen marketler, içki reyonlarına astıkları afişlerle alkol satışlarının 17 gün boyunca yapılamayacağını halka duyurdu.

Tartışmalara yol açan alkol satış yasağı ile ilgili Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’tan çarpıcı iddia geldi. Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun” dedi. Ancak yasağın kaldırıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.