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Tayland’da koronavirüse çok benzeyen yeni bir virüs keşfedildi

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) kökenini araştıran bilim insanları, Tayland'ın doğusunda yaşayan alt nalı yasalarında Covid-19'a neden olan Sars-CoV-2 virüsüne yüzde 90’dan daha fazla benzeyen farklı bir virüs türü keşfetti. Araştırmacılar, “RacCS203” adlandırdıkları virüs de dahil olmak üzere, yeni tip corona virüsle akraba olan virüslerin birçok Asya ülkesindeki yarasalarda mevcut olduğunu söyledi. Söz konusu keşif, corona virüsün kaynağı olduğu düşünülen alanı 4 bin 800 kilometrekareye kadar genişletti.

Gündem 10.02.2021, 12:20
2003
Tayland’da koronavirüse çok benzeyen yeni bir virüs keşfedildi

Singapur Üniversitesi’nden Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki uluslararası bir ekip, yeni tip corona virüse (Covid-19) neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün Asya’nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını açıkladı. Bilim insanları, Tayland'ın doğusundaki bir vahşi yaşam sığınağındaki at nalı yarasalarında Covid-19’a neden olan ile çok büyük genetik benzerliğe sahip bir virüs keşfetti.

KORONAVİRÜSLERİN REZERV ALANI GENİŞLEDİ

Söz konusu keşif, ilgili virüslerin bulunduğu alanı 4 bin 800 kilometrelik  bir mesafeye kadar genişletti.

Çalışma Nature Communications'da yayınlandı. Araştırmacılar, örnekleme alanının yalnızca Tayland ile sınırlı olduğunu, ancak Sars-CoV-2 ile yüksek derecede genetik bağa sahip olan corona virüslerin birçok ülkedeki yarasalarda yaygın olarak bulunduğundan emin olduklarını ifade etti.

Daha önceki araştırmalar, yeni tip corona virüsün insanlara yayılmadan önce büyük olasılıkla bir yarasada ortaya çıkmış olabileceğini ileri sürmüştü. Ancak virüsün kökeni hala net olarak bilinmiyor. 

YÜZDE 91,5 BENZERLİK

Singapur Üniversitesi araştırmacıları, at nalı yarasalarındaki virüsü RacCS203 olarak adlandırdıklarını ve  SARS-CoV-2'nin genetik koduyla yüzde  91,5 benzerlik sergilediğini söyledi. Bilim insanları ayrıca, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki yarasalarda bulunan ve yeni tip corona virüsün genomuna yüzde  93,6 benzerlik gösteren RmYN02 virüsü ile yakından akraba olduğunu söyledi. 

YARASA ANTİKORLARI CORONA VİRÜSÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bununla birlikte araştırmacılar, Güney Tayland'daki yasalarda ve bir pangolinde bulunan antikorları inceledi. Antikorların pandemik virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği  belirtilirken, bu durumun yeni tip corona virüsü Güneydoğu Asya'da dolaştığının bir başka kanıtı olduğu aktarıldı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Covid-19'un kaynağını tespit etmek için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Wuhan şehrine giden Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uzman heyeti, dün  incelemelerini tamamlayarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, corona virüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediği ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediği belirtildi.

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