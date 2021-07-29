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Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlara ilişkin son gelişmeyi paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 42 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Bakan Bekir Pakdemirli, Manisa Soma'daki yangının da durdurulduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'yi saran 43 yangın kontrol altına alındı.

Gündem 29.07.2021, 22:56
Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlara ilişkin son gelişmeyi paylaştı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakanlık,  2 yangın kontrol altında, Antalya, Mersin, Adana’daki yangınların da yer aldığı 21 yangın devam ettiğini belirtti. Öte yandan Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda, 

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" dedi. Ayrıca Pakdemirli kontrol altına alınan ve hala devam eden yangınlara ilişkin grafik paylaştı.
 

Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlara ilişkin son gelişmeyi paylaştı

MANİSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa Soma yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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