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Tansu Çiller'e gelini Zeynep Çiller’den ‘düzmece rapor’ davası

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller’in gelini Zeynep Çiller, boşanma sürecinde olduğu eşi Mert Çiller’in boşanma davasında velayet hakkını elde edebilmek için sahte rapor düzenlediğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep Çiller avukatı Nezihe Hıdıroğlu aracılığıyla eşi Mert Çiller, Tansu Çiller ile raporu hazırlayan Prof. Dr. Bedirhan Üstün ve Dr. Tuba Mutluer’i yargılanmaları için savcılığa şikayet etti.

Gündem 22.12.2021, 11:27
Tansu Çiller'e gelini Zeynep Çiller’den ‘düzmece rapor’ davası

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Sahtecilik Bürosuna verilen şikayet dilekçesinde, şu iddialarda bulunuldu:

ÇOCUKLARIN VELAYETİ İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Dilekçede Zeynep Çiller'in eşi Mert Çiller aleyhinde zina, pek fena muamele ve onur kırıcı davranış, ağır fiziksel şiddet ve şiddetli geçimsizlik sebeplerine dayalı olarak İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde çocukların velayet hakkı talepli boşanma davası açtığı, Mert Çiller'in de karşı boşanma davası açarak karşı velayet talebinde bulunduğu belirtildi.

KARALAMA OPERASYONU

Aile mahkemesinin sosyal inceleme raporu değerlenme görüşü doğrultusunda müşterek çocukların geçici velayet hakkı müvekkil Zeynep Çiller'e verdiğinin belirtildiği dilekçede, Mert Çiller ve ailesi tarafından çocukların baskı altına alınarak anneleri hakkında olumsuz algı yaratmak için karalama operasyonuna başlatıldığı ileri sürüldü.

ÇOCUKLAR BASKI ALTINDA

Çocukların velayetini alabilmek için Mert Çiller'in sahte ve taraflı, hukuka aykırı yöntemlerle hazırlandığı iddia edilen raporların boşanma dosyasına sunulduğunun yer aldığı şikayet dilekçesinde, çocukların Çiller Ailesi'nin baskısı altında olduğu ve psikolojilerinin bunu kaldırmadığı anlatıldı.

DÜZMECE RAPOR İDDİASI

Dilekçede Mert Çiller ve Tansu Çiller'in özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Bedirhan Üstün ve Dr. Tuba Mutluer imzasını taşıyan gerçek dışı olaylar örgüsü yaratarak Türk Tabibler Birliği Meslek Etiği Kurallarına, usul ve yasaya aykırı bir şekilde hazırlanmış sahte ve usulsüz düzmece bir raporun boşanma dosyasına sunulduğu ileri sürüldü.

ÇİLLER AİLESİNİN YAKIN DOSTU

Raporu kaleme alan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Bedirhan Üstün'ün bağımsız veya objektif bir uzman doktor/bilirkişi olmadığının yer aldığı şikayet dilekçesinde, Bedirhan Üstün’ün Mert Çiller ve annesi Tansu Çiller'in çok yakın aile dostu olduğu anlatıldı. Prof Dr. Üstün’ün, Tansu Çiller’in aile dostu olduğunu gösterir, sosyal medya hesaplarından alınan fotoğraflar da savcılık dosyasına sunuldu.

HAYALİ GÖRÜŞME İDDİASI

Raporun giriş kısmında “küçüklerle … Üniversitesi Hastanesinde görüşmeler” yapıldığının belirtildiği şikayet dilekçesinde, çocukların söz konusu üniversite hastanesine hiçbir zaman götürülmediği, çocuklardan biri adına e-nabız uygulamasında; üniversite hastanesinden ekim ayında psikiyatrik muayene randevusu alındığını tespit edildiği belirtildi.

HTS KAYITLARI İNCELENSİN

Muayene randevu tarihinde çocukların annelerinin yanında olduğunun belirtildiği dilekçede avukat Nezihe Hıdıroğlu, “Bu tarih haftasonu olsa da çocukların babalarında olmadıkları bir tarihtir. Müşterek çocukların babalarının yanında değil, tüm gün boyunca annelerinin yanında olduğu, hastane randevusunun düzmece olduğu HTS kayıtlarının celbi ile ortaya konacaktır” dedi.

CEZALANDIRILSINLAR

Raporu kaleme alan doktorlar ile Mert Çiller ve Çiller Ailesi ile olan yakın ilişkilerini kanıtladıklarını belirten  avukat Nezihe Hıdıroğlu dilekçesinde, ”Tarafsızlığını yitirdiği ve meslek etiğine aykırı bir şekilde sahte ve düzmece olarak hazırlanan raporun tamamen davalı lehine olarak kaleme alındığı aşikar olup, belgeleriyle sabittir. Sahte rapor düzenleyen ve … Üniversitesi Hastanesinin itibarını kullanan işbu doktorlar hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmalarını talep etmekteyiz” dedi.

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