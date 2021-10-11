Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın'a: Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen bir insan"

Antalya Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıktığı sırada yaşanan diyalog ve beraberindeki gerginlikle gündeme gelen Tamer Karadağlı, iki ayrı açıklama yaptı.

Karadağlı, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a röportaj verdi, ardından TV 8'de yayınlanan bir programa telefonla bağlandı.

Karadağlı, Sabah'a verdiği söyleşide "Büyüyoruz, yaşımız ilerledikçe bazı şeyleri daha farklı değerlendirmeye başlıyoruz. Gençken kendimizi anlatmak için büyük çaba sarf ederken artık çok da umursamıyorum. Gazetecilerin her yazdığına cevap vermek zorunda değilim, çoğu zaman da vermiyorum zaten. Ancak çok incitici olduğu zaman açıklama yapıyorum. Karşınızdaki kişi sizi sevmiyorsa ya da önyargısı varsa ne yaparsanız yapın onun size bakışını değiştiremiyorsunuz. O yüzden de umursamıyorum eskisi gibi hakkımda çıkan haberleri de, yazılanları da.” ifadelerini kullandı.

Karadağlı TV 8'deki programa bağlanarak yaptığı konuşmasında ise "Sizi eleştirenler oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum, politik açıdan değerlendirmedim.

'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" yazmış. Demirtaş ne dedi. 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor?

Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı. Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye.

Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiğini bir insan."

KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT

Karadağlı'nın açıklamalarına ilk yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, Twitter hesabından "Sorununun cevabı evet de konuyla alakasını anlamış değilim.. Ezber cümlelere sığınarak kitle toplamaya çalışan “korkak erkek!” sendromu.. Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti böylelikle:)" paylaşımında bulundu.

ALTIN PORTAKAL'DA YAŞANANLAR

Nihal Yalçın'ın 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada ilginç anlar yaşanmıştı. Oyuncu, ödülünü almadan hemen önce konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı'nın tavırları dikkat çekmişti.

Tamer Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine baktı. Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.

Seyircilerin alkışladığı anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tamer Karadağlı ise meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.