Talip Öztürk'ün oğlu Ramazan Öztürk kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Sedat Peker'in 8. videosunda bahsettiği ve Bayırbucak Türkmenleri yerine Suriye'de El-Nusra'ya gönderildiğini iddia ettiği tırlarla ilgili adını verdiği Ramazan Öztürk'ün BMC'nin yüzde 25 hissesine sahip olan Talip Öztürk'ün oğlu olduğu öğrenildi. Ramazan Öztürk'ün gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği, bu sebeple de fazla fotoğraf vermediği anlaşılıyor. Peki Ramazan Öztürk kimdir?

RAMAZAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Ramazan Öztürk, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk’ün oğludur. Talip Öztürk, Rizelidir.

TOGG lansmanından bir fotoğraf. Soldan beşinci sırada yer alan Talip Öztürk ve ilk sıradaki oğlu Taha Öztürk BMC yönetim kurulunda yer alıyorlar.

Çay sektöründe Rize’nin önde gelen iş adamlarından biri olan Talip Öztürk, “Erdoğan’a aşığım.” diyen işadamı Ethem Sancak’ın BMC’deki iki ortağından biridir. BMC’nin yüzde 49’u Katar Silahlı Kuvvetleri’ne, yüzde 25,5’i Sancak’a, yüzde 25,5’i Talip Öztürk’e ait.

BMC ortaklarından Talip Öztürk

1964 yılından beri Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri taşıt üreticilerinden biri olan BMC, 2014’te Sancak’a devredildi. 30 Nisan 2014’te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen ihalede sadece Ethem Sancak’a ait Es Mali Yatırım teklif vermişti.

DİKKAT: Metro Turizm'in sahibi Galip ahibi Öztürk'ün kardeşi ve Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı olan Talip Öztürk tamamen başka biri. Bilindiği kadarıyla bir akrabalıkları da yok.

Muhammen bedeli 880 milyon TL olarak belirlenmesine rağmen BMC, 751 milyon TL mukabilinde Sancak’a geçti. Çukurova Holding’in patronu Mehmet Emin Karamehmet’e ait BMC’ye Pamukbank’ın zararını gerekçe göstererek 17 Mayıs 2013’te TMSF tarafından el konulmuştu.

BMC İcra Kurulu Başkanı Taha Yasin Öztürk,Talip Öztürk'ün diğer oğlu.

BMC, FUAT TOSYALI’YA MI DEVREDİLECEK?

Sancak ile Öztürk’ün BMC’deki toplam yüzde 51’lik paylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturduğu Türkiye Varlık Fonu’nda (TVF) yönetim kurulu üyeliğini ifa eden Fuat Tosyalı’ya (Tosyalı Holding) devredeceği belirtiliyor.

Tosyalı da Sancak gibi AKP iktidarında ihale rekortmeni olan işadamları arasında gösteriliyor.

1971’den bu yana Sakarya Arifiye’de TSK’nın zırhlı taşıtlarının bakım-onarımını üstlenen Tank-Palet Fabrikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile 1 Ocak 2019’da 1 lira bedelle 45 yıllığına Katar ordusunun ortak olduğu BMC’ye devredilmişti.