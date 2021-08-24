Taliban mensubu Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış!

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden HaberTürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında yayın yaptıkları esnada bir Taliban militanının yanlarına geldiğini, yayın bittikten sonra da kendilerine bir yazı göstererek Malatya'da İnönü Üniversitesi'nden kabul aldığını söylediğini belirtti.

Ersoy, şunları söyledi;

"Biz yayın yaparken bir Taliban mensubu yanımıza geldi. Türkçe biliyordu, konuştu. Kendisini göstermememizi istemedi. Yayın bittikten sonra bana kimliğini gösterdi, bir yazı gösterdi. Malatya'da İnönü Üniversitesi'nden kabul almış. Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi. 'Ben Türkiye'de bir üniversiteden kabul aldım. Türkiye'de okuyacağım' dedi."

Gazeteci Hülya Hökenek'in "Taliban üyesi biri üniversiteden kabul almış değil değil mi?" diye sordu. Ersoy bu soru üzerine "Yok bayağı silahlı Taliban mensubu biriydi evet" yanıtını verdi.