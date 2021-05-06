Taksim Camii açılışı ertelendi

Taksim Meydanı’nda 17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim Camii’nin inşa çalışmalarında sona gelindi.

AÇILIŞI 28 MAYIS'A ERTELENDİ

Yüzde 99'u tamamlanan Taksim Camii, Ramazan ayının son Cuma günü açılacaktı. Yapılan son duyuruya göre, koronavirüs tedbirleri nedeniyle açılış 28 Mayıs tarihine ertelendi.

TAKSİM'İN SEMBOLÜ OLACAK

Taksim Meydanı’nda inşası tamamlanan cami, kısa bir süre sonra açılarak Taksim’in yeni sembollerinden biri olacak. İbadete açılmasıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği caminin 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip olduğu belirtildi.

3 BİN 500 METREKARE HALI SERİLDİ

4 yıllık çalışmanın ardından tamamlanan caminin açılışına kısa bir süre kaldı. Açılıştan önce son hazırlıkları yapılan caminin zeminine 3 bin 500 metrekare halı serildi.

Halıların yüzde yüz yün olduğu ve Manisa’da özel olarak dokunduktan sonra İstanbul’a getirildiği öğrenildi.

6 HAT LEVHASI YERLEŞTİRİLDİ

Caminin tavanına Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan üzerinde "Allah (c.c), Muhammed (s.a.v.), Ebubekir (r.a.), Ömer (r.a.), Osman (r.a.), Ali (r.a.)"yazılı 6 hat levhası yerleştirildi.

Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayeti yazılıyor.

2 BİN 250 KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLECEK

Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami 2 bin 482 metrekare arsa üzerine 16 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olarak yapıldı. 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek camide Konferans ve sergi salonları yer alacak. 61 metre yükseklikte bulunan minarelerinin arasına mahya asıldı.