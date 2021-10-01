Suriyelilerin Fatih'te ev kiralamaları yasaklandı

Habertürk’te "Yerel Aktörler" programına konuk olan Ergün Turan Bakanlıktan rica ederek göçmenlerin Fatih’te oturmalarını engellediklerini açıkladı.

Ergün Turan, ocak ayında alınan kararın ardından 8 ayda 7 bin yerleşik göçmenin Fatih’ten ayrıldığı bilgisini de verdi.

Fatih Belediye Başkanı konu hakkında şu açıklamalarda bulundu;

“Şimdi biz klasik manada bazıları gibi göçmen karşıtlığı üzerinden konuşmuyoruz. Ama şöyle de demiyoruz; yani bir şey yokmuş da demiyoruz. Bir sorun var. Bu sorun yönetilmediği zaman sorun olur. Biz yönetiyoruz. Bir karar aldık birinci ayın 17'sinden, 2021'den itibaren Fatih'te ve Esenyurt'ta; bu bizim Bakanlıktan ricamız oldu, İstanbul'da yaşama izni olan herhangi bir yabancı, ikamet izni olan bir yabancı, Suriyeli ya da başka memleketli Fatih'te herhangi bir ev kiralayamaz.”

"FATİH'TE GÖÇMEN SORUNU KÜÇÜLÜYOR"

Kararın 7 Ocak 2021'de alındığını dile getiren Turan, uygulamanın Esenyurt'ta da geçerli olduğunu aktardı.

Başkan Turan şunları kaydetti;

"Bizim bir talebimiz oldu, işin açıkçası bu işe çok asıldık. Çünkü burada artık daha fazla yabancı yerleşmemeli. Ve bu karar için Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Fatih'te son 2021 birinci ayda sekizinci ayın sonu itibariyle 7 bin yerleşik göçmen azalması var. Yaklaşık 50 bin civarında göçmen vardı. Sadece Suriyeli değil, karma. İkamet izinleri olanlardan bahsediyoruz. Hem kayıt dışı olanlardan bahsediyoruz hem de... Mesela Fatih'in nüfusu 400 bin. Ama tabiri caizse şu anda, gündüz kapıları kapatsak içeride 3 milyon kişi var. İkamet eden sayımızda azalma var. Bu bizim için önemli bir karardır. Dolayısıyla Fatih'te göçmen sorunu büyüyen bir sorun değil; bunun altını çiziyorum, artık küçülen bir sorun haline gelmiştir."

MÜLK SATIŞINA İZİN VAR...

Turan, bu açıklamalarının büyük yankı uyandırması üzerine "mülk satışının" yasaklanmadığını da sözlerine ekledi. Fatih Belediye Başkanı, "O zaten çok az. Mülk satışı konusu büyük bir rakam değil. Aslolan şey kiralamayla gelen. Burada kaçak göçmen sorunu var. Bununla alakalı valiliğimizin çalışmaları var. Pandemi koşulları kaçak göçmenlerin çalışmalarını etkileyen şeyler." ifadelerini kullandı.