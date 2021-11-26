Suriye sınırında gerçekleşen hain saldırıda bir şehidimiz oldu...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gaziantep-Kilis´te Türkiye´den Suriye´ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Günün Özeti (26.11.2021)Uzman Çavuş Savaş Dinç Kilis sınırında şehit olduAlkol parası için kendisini darbeden oğlunu bıçakladıPendik'te markete gelen bir kişi satırla dehşet saçtıMetroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştuİstanbul'da metroda bir kadını bıçakla tehdit eden saldırgan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in 29 yaşında olduğu öğrenildi.

Şehidin naaşı Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şehidin cenazesinin düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

MSB'DEN TAZİYE MESAJI

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca, "Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: Habertürk