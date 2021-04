Süleyman Soylu kışla içine inşa edilen caminin temel atma törenine katıldı

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’nda düzenlenen Uzman Erbaş Jandarma Komando Temel Kursu Mezuniyet Törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra kışla içerisine yapılacak olan cami temel atma törenine katıldı.

Törende Bakan Soylu, butona basarak caminin temelini attı.

“EN GÜZEL ESERLERDEN BİRİ”

Soylu törende yaptığı konuşmada, Hasan Demir’in hayratına yapılabilecek en güzel eserlerden bir tanesinin cami yaptırmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir cami. Hayırlı evlatlar, annelerinin ve babalarının hayır hasanet yaparak dua kapılarını açık tutanlardır. Burada kalacak her namaz, yapılacak her dua, burayı ziyaret ederek bu tesisten istifade edecek her insan, attığı her adımla inşallah ötesi dünyada babanıza, ailenize, dualar edilecek ve o amel defteri işleyecek.”