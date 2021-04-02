Süleyman Soylu kışla içine inşa edilen caminin temel atma törenine katıldı

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı’nda düzenlenen Uzman Erbaş Jandarma Komando Temel Kursu Mezuniyet Törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra kışla içerisine yapılacak olan cami temel atma törenine katıldı.

Törende Bakan Soylu, butona basarak caminin temelini attı.

“EN GÜZEL ESERLERDEN BİRİ”

Soylu törende yaptığı konuşmada, Hasan Demir’in hayratına yapılabilecek en güzel eserlerden bir tanesinin cami yaptırmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir cami. Hayırlı evlatlar, annelerinin ve babalarının hayır hasanet yaparak dua kapılarını açık tutanlardır. Burada kalacak her namaz, yapılacak her dua, burayı ziyaret ederek bu tesisten istifade edecek her insan, attığı her adımla inşallah ötesi dünyada babanıza, ailenize, dualar edilecek ve o amel defteri işleyecek.”

“BU İHTİYACIN GİDERİLMESİ ÇOK HAYIRLI BİR İŞ”

“Burası kahraman evlatlarımızın yetiştiği, Mehmetçiğimizin, kahramanlarımızın, komandolarımız yetiştiği bir ocak. Böyle bir ocakta bu ihtiyacın giderilmiş olması hakikaten çok önemli, çok hayırlı bir iş. Allah nasip ettirecek ki olacak. Ona da şükretmek lazım. Bazen hayır ve hizmetin kapısı kesilir, açıldığı zaman ne mutlu bize. Allah bereketinizi arttırsın, ticaretinizi arttırsın. İnşallah bu güzel camimizi de Kasım ayının ilk haftası cuma gününde inşallah açılacak. Komandolarımıza bunun sözünü verdik. Tebrik ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun İnşallah amel defterine her adımda yazılır.”

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Törenin ardından Soylu Cuma namazını kılmak üzere Nasrullah Kadı Camii’ne geçti Nasrullah Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Soylu’ya sarımsak hediye edildi.

Vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de kırmayan Bakan Soylu, buradaki ziyaretin ardından Kastamonu Havalimanı’na giderek Ankara'ya hareket etti.

(Ensonhaber)