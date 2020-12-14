Stanford'a kabul edilen Zeynep Naz'ın sevinci paylaşım rekorları kırdı

Stanford'a kabul edilen Zeynep Naz Avcı sosyal medyanın gündemine oturdu. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi'ne kabul edildiğini öğrendiği anları sosyal medyadan paylaşan 17 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Avcı'nın büyük başarısı konuşulan konular arasına girdi. Peki Zeynep Naz Avcı kimdir?

Sosyal medya Stanford'a kabul edilen Zeynep Naz'ı konuşuyor. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olan Zeynep Naz Avcı, 17 yaşında büyük bir başarıya imza attı.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'ne kabul edilen Avcı, müjdeli haberi aldığı anlara dair sevinç görüntüleriyle de sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında girdi.

Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi’nden kabul almış bir Naz çizelim! #Stanford2025 pic.twitter.com/zLKIrBz0kW — Zeynep Naz Avci (@zeynepnazavci) December 12, 2020

YILLARDIR HAYALİNİ KURUYORDUM'

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi’nden kabul almış bir Naz çizelim!

Üniversiteden kabul aldığı sırada sevincini ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştığı görülen Avcı'ya çok sayıda tebrik mesajı geldi...

Zeynep Naz'ın Stanford'da çift anadal programıyla Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Felsefe bölümü okuyacağı öğrenildi.