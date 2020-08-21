Spor camiasından 'müjdeler olsun' paylaşımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu.

"Hedefi açıklıyorum" diyen Erdoğan, 2023'te Karadeniz doğal gazının milletin hizmetine sunulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından kulüpler de destek mesajları yayınladı.

İşte kulüplerden gelen destek paylaşımları...

Beşiktaş: "Karadeniz'de, Fatih Gemisi'nin yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz."

Fenerbahçe: "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Galatasaray: "Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz."

Trabzonspor: "Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."