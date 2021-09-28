Soylu'dan yurt eylemleri açıklaması: 24 ilde 2 bin 243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci

Üniversiteli öğrencilerin artan kira ve yurt fiyatlarına tepkisi sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bu kapsamda sürdürülen protestolara ilişkin bir açıklama geldi.

Soylu, 24 ildeki eylemlere 2 bin 243 kişinin katıldığını belirterek "Bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da protestolar için "Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse onun bir başka versiyonudur" demişti. Erdoğan, "Son zamanlarda bazı park ve bahçelerdeki bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yoktur. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrencidir" ifadesini kullanmıştı.