Son durum: Muğla'da 5 yerde yangınlar sürerken Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

Muğla bölgesinde 10 gün önce başlayan orman yangınlarından Marmaris ve Bodrum yangınları kontrol altına alınırken, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz ve Milas’taki orman yangınları devam ediyor.

Kavaklıdere'de başlayan ve daha sonra Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangını, Yılanlı ve Kozağaç Mahallesi’nin Batı istikametinde ve yukarısında Göktepe Kulesi'nin alt istikametinde devam ediyor. Aynı yangının Doğu istikametinde Yılanlı dağı bölgesinde kalan kısmında da yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Köyceğiz'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında alevler üç koldan ilerliyor. Otmanlar Mahallesi civarında havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam eden yangın söndürme çalışmaları, Çövmen Yaylası bölgesinde çalışmalara ağırlık verildi. Göynük kanyonu tarafında da ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın artması ile tekrar alevlenerek Yatağan bölgesine yayılırken Yava Mahallesi boşaltıldı. Rüzgar nedeniyle Hacıveliler Mahallesi bölgesinde yangın tekrar büyüdü. Ekiplerin hava ve karadan müdahalesi sürüyor.

Milas yangınından tek hatta devam eden yangın, rüzgarın etkisi ile tekrar dumanlar yükseldi. Uçak ve hava araçları tekrar parlama gösteren bölgelere yoğun sorti gerçekleştiriyor.

SEYDİKEMER'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR



Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.

KAŞ'TA 5 YERDE ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesinde beş ayrı noktada çıkan orman yangını söndürüldü. Yayla Çavdır Mahallesi'nde beş ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın başladı. Yangınları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmasına destek verdiği yangınlara arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. Yangınların söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

Öte yandan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

HATAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını kontrol atına alındı.

Alınan bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ve vatandaşların müdahale etmesinin ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçin müdahale ediliyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Otmanlar Mahallesi'nde devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sürdüğünü ancak hızını yitirdiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığını anımsatan Karaismailoğlu, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Antalya için herhangi bir risk kalmadığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"10 günlük süreçte tüm bakanlıkların, kurumların, belediyelerin cansiperane mücadelesi oldu. Bu büyük afetin üstesinden Türk milletinin birlik ve beraberliği sayesinde geldik. Şimdi de Aydın civarında büyük yangınlar var. İnşallah kısa sürede bu yangınları da kontrol altına alacağız. Bir taraftan bu yangınları söndürmekle uğraşırken bir taraftan da yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede kalıcı konutlar yaparak afetlerin izlerini ortadan kaldıracağız.

Muğla'da da bu yangınları söndüreceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Burada vatandaşlarımızla birlikte olduk. İnşallah onların dertlerini, sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz. Yangınla uğraşan arkadaşlarımıza moral ve motivasyon sağlıyoruz.