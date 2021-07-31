SON DAKİKA: Konya'daki katliamla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

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Konya'nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine dün akşam bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri ise, 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.



İlk bilgilere göre, evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Ölenlerin isimlerinin Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları olduğu kaydedildi.



Olay yerinde incelemesini sürdüren polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

10 KİŞİYE GÖZALTI

Konya Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada 10 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Ayrıca açıklamda olayla ilgili asıl şüphelinin aranmasına devam ettiği belirtildi.