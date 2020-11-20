Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta? İşte en net detaylar...

Sokağa çıkma yasağı için yayımlanan genelge detaylarını merak eden pek çok vatandaş, hafta sonu sokağa çıkma yasağı süreci hakkında detayları öğrenmek istiyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cumartesi günü akşam 20.00'dan pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazar günü de belirli saatlerde uygulanacak. Diğer taraftan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar için de sokağa çıkma yasağı, genelgede belirtilen saatlerde uygulanacak. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve saat kaça kadar sürecek sorularının yanıtları...



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye sokağa çıkma yasağı uygulamasına yeniden geçiyor. Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelgeye göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkma yasağı uygulanacak.



Bir süredir yeniden devreye sokulacağı konuşulan sokağa çıkma yasağı uygulaması kesinleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.” Açıklaması ardından bir araya gelen Cumhurbaşkanı Kabinesi, başta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmak üzere yeni tedbirler aldı.

TEDBİRLER CUMA AKŞAMI, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI CUMARTESİ AKŞAMI BAŞLIYOR

17 Kasım günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni tedbirlerle ilgili ek genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgeye göre:

Yeni tedbirler 20 Kasım Cuma akşamı uygulanmaya başlanacak. Çalışma saatlerine kısıtlama getirilen işletmeler 20 Kasım Cuma saat 20.00'dan itibaren kapanacak. Ancak sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı başlamıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilk olarak 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'da başlayıp 22 Kasım Pazar saat 10.00 arası ve 22 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'da başlayıp 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma saatleri gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde olacak. 20 yaş altı gençler ve çocuklar (1 Ocak 2001 ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19'a ilişkin yeni tedbirleri şöyle açıklamıştı:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları paylaştı.



Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.



Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Şehirlerimizin, ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Kamu ve özel sektör iş yerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Hep birlikte fedakarlık yaparak, inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

DETAYLAR GENELGEYLE PAYLAŞILDI Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge gönderildi. Restoranlar akşam da telefonla ya da online siparişle paket servis hizmeti verebilecek Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme - içme yerleri 20.00 - 10.00 (gece) saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.



Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'dan sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.



İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.



Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak. Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.



İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek. Sigara içme yasağı uygulaması genişletilebilecek Genelgeye göre, 11 Kasım 2020 tarihli genelgede belirtilen "vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı" getirilmesi uygulaması İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecek.



İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.

​ Düğün ve nikah törenleri 2 Eylül tarihinde yayımlanan genelgedeki düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde, nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.



Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.



Ayrıca 30 Temmuz'da yayımlanan genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksiz uygulanacak.



Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen." Alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak. Genelgede, vali ve kaymakamlar başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fedakarlık yapılmaya devam edilmesinin, bu sürecin üstesinden gelinmesi ve sağlıklı günlere tekrar kavuşulması açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.



Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması istendi.