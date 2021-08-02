SKY News muhabiri Bodrum'da alevlerin arasından yayın yaptı

Türkiye'de geçen haftadan bu sabaha kadar 132 orman yangınının 127'si ya söndürüldü ya da kontrol altına alındı, dünya medyası tahliye görüntülerini öne çıkarıyor. Yunan medyası, bugün ve yarın için ürküten bir harita yayınladı.

CNN International, "Orman yangınları Türkiye'de şiddetli bir şekilde ilerlerken perişan olan çiftçiler 'Hayvanlar tutuştu' diyor" başlığıyla felakete geniş şekilde yer verdi.

Ünlü muhabir Arwa Damon ve Gül Tüysüz imzalı haberde, Türkiye'deki 125 orman yangınında en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği ve insanların denizden tahliye edildiği aktarıldı.

Dev yangınları durdurmak için binlerce personelin savaş verdiğini kaydeden CNN International, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beş şehri 'afet bölgesi' ilan ettiğini belirtiyor.

Akdeniz kıyılarını saran yangınların Avrupa'daki ölümcül sellerin hemen ardından geldiğini vurgulayan CNN'e göre, bilim insanları on yıllardır iklim değişikliğiyle birlikte sıra dışı hava olaylarının artacağını söylüyordu.

ALEV DALGASI YAYINDA BİLE İLERLEDİ

Sky News kanalı ise özel haberler muhabiri Alex Crawford, Bodrum'da alevlerin arasına dalıp yaşananları izleyicilerine aktardı ve az önce geldikleri yolun alevler tarafından yutulduğunu anlattı.

Yangının ormanları kasıp kavurduğunu belirten Crawford, Çökertme çevresinde alev dalgasının ekipleri geride bıraktığını söyleyip yangının güçlü rüzgar nedeniyle yayın sırasında bile ne kadar hızlı ilerlediğini gösterdi.

DENİZ KIYISINDA ÇEKİLEN VİDEO WASHINGTON POST'TA

Washington Post gazetesi "Türkiye panik halindeki turistleri teknelerle orman yangınlarından tahliye ediyor" başlığını kullandı, Bodrum'da alevlerin bazı otellere ulaştığını yazdı.

Çarşamba günü başlayan yangın fırtınasının kilometrelerce karelik ormanları ve bazı evleri küle çevirdiğini kaydeden gazete, Bodrum'daki kurtarma operasyonuna geniş yer verdi.

Bodrum'da deniz kıyısında çekilen bir videoyu haberine taşıyan Washington Post, tahliye edilenlere yardım eden bir erkeğin "Bu inanılmaz! Yangın beş dakikada buraya nasıl geldi?" dediğini aktarıyor.

Türkiye'ye Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerin söndürme uçağı gönderdiğini vurgulayan gazete, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz aylarında sıklıkla yangın çıktığını hatırlatıyor.

Ancak gazeteye göre Avrupa'nın güneyini vuran aşırı sıcaklar, Türkiye'nin yanı sıra aralarında İtalya ve Yunanistan'ın da bulunduğu ülkelerde bu yıl dev yangınlara yol açtı. Yunanistan'da bugün hava sıcaklığının 42 dereceyi bulması bekleniyor.

YUNANİSTAN'DAN ÜRKÜTEN HARİTA

Türkiye gibi orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'da ise, ana kara ve birçok adada önüne geçilemeyen alevler ilk haber. Yunan meteoroloji servisi, bugün yeni bir harita yayınladı.

Kathimerini gazetesi, meteorolojinin 46 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklığıyla birlikte bugün itibarıyla çok yüksek orman yangı riski uyarısı yaptığını yazdı. Yayınlanan haritada Ege Denizi'nin hem Türkiye hem de Yunanistan tarafındaki kıyılarında benzer renkler göze çarpıyor.

BBC: GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA DÖNDÜ

Türkiye, ülkeyi kasıp kavuran, turistleri teknelerle kaçmaya zorlayan ve gökyüzünü kırmızıya çeviren ölümcül orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

120'den fazla yangın kontrol altına alındı ancak yerel ve uluslararası itfaiyeciler hala yedi yangınla mücadele ediyor. Yangınlarda şu ana kadar toplam sekiz kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hafta sonu alevler kıyıya yaklaşırken, turistler ve yerel halk Bodrum ve Marmaris'ten tahliye edilirken özel tekneler kurtarma çalışmalarına başladı.

Yangınları araştıran ekip, bir şüpheli kundakçının tutuklandığı yönündeki haberler üzerine yangınlardan bazılarının kasten çıkarılıp çıkarılmadığını belirlemeye çalışıyor.

THE GUARDIAN: SON 10 YILIN EN KÖTÜSÜ

Tüm Akdeniz bölgesindeki yangınları haberleştiren The Guardian gazetesi, İtalya'da sadece 24 saatte 800 ayrı noktada alevlerin yükseldiğini ve Pescara'da turistlerin tahliye edildiğini başlığına taşıdı.

Bölge ülkeleri Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarıyla birlikte yangınların büyüdüğünü dile getiren The Guardian, bu yılki yangın mevsiminin öncekilere göre daha yıkıcı olduğunu kaydediyor.

The Guardian'a göre, altıncı gününe giren orman yangınları Türkiye'de son 10 yılın en kötüsü: Bu yıl yaklaşık 95 bin hektar alan küle döndü, 2008-2020 arasında ortalama yanan alan ise 13 bin 500 hektardı.

THE SUN: ÖNCEKİ YILLARIN ORTALAMASI 43 YANGINDI

Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den yükselen alevlerin aşırı sıcaklarla birleştiğini belirten The Sun gazetesi ise, Türkiye'de çekilen 'inanılmaz' görüntülerin sosyal medyadan paylaşıldığını aktarıyor.

İnsanların alevlerden kaçabilmek için sahilde kurtarılmayı beklediğini dile getiren The Sun, Türkiye'de önceki yıllarda ortalama 43 yangın çıktığını yazdı. Gazete felaketi 'Dünyadaki cehennem' başlığıyla sundu.

AL JAZEERA: GERİDE KÜLE DÖNMÜŞ EVLER VE KÜLLER KALDI

Türkiye'deki yangınları çok sayıda fotoğrafla sayfasına taşıyan Al Jazeera, "Alevler geride küle dönmüş evler ve küller bıraktı" başlığıyla sunduğu haberde bu yılki yangınların çok geniş bir alanı etkilediğini bildirdi.