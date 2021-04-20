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Sivas’ta çıkan yangını film izler gibi izledi

Samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüdü, yandaki eve sıçradı. İtfaiye erleri yangını söndürmeye çalışırken bir vatandaşın yatarak izlemesi dikkat çekti.

Gündem 20.04.2021, 15:48
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Sivas’ta çıkan yangını film izler gibi izledi

Sivas’ın merkeze bağlı Kolluca köyünde, Mustafa Yeğener’e ait samanlıkta yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm samanlığı sardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Sivas Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Samanlığın bitişiğinde bulunan evde maddi hasar meydana geldi.

PANİK YAŞADI

Yangın sırasında panik yaşayan ev sahibi Aysel Yeğener’e sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Köy sakinlerinden Hüseyin Erşan isimli bir vatandaşın yerde uzanarak itfaiye erlerinin çalışmalarını izlemesi ise dikkat çekti.

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