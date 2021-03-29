Sevil Atasoy cevapladı: Kokain idrarda 3 gün, saçta aylar sonra bile saptanır

Lüks aracında uyarıcı madde kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıkan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alınan AKP'li Kürşat Ayvatoğlu’na tepkiler sürüyor.

Son olarak, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy’dan da, "çektiğim kokain değil, pudra şekeriydi" ifadesini veren Ayvatoğlu’na ilişkin bir değerlendirme geldi.

Kokainin vücuttan atılma süresine ilişkin bir paylaşım yapan Atasoy, “Son kullanımdan sonra malum madde ve metabolitleri tükürük ve kanda 2 gün, idrarda 3 gün, saçta uzunluğuna bağlı olarak aylar sonra bile saptanır. Ağır kullanıcının idrarında 2 haftaya kadar bulunur. Söyleyeceklerim bu kadar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Merkezi'nde büro çalışanı olduğu duyurulan Kürşat Ayvatoğlu’nun lüks aracında kokain kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış, Ayvatoğlu bunun ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde “çektiğim kokain değil, pudra şekeriydi” dediği öne sürülen Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tepkilerinden ardından Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaparak, son durum hakkında bilgi verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliler M.D., M.Y.M., D.O. ve U.K. hakkında başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınarak hakkında TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında soruşturma genişletilmiştir. Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."