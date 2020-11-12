Şener Mengene yazdı: İstanbul'da 9 yıl aradan sonra Formula 1 heyecanı

Bizim de katkı sunduğumuz önemli bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Formula 1, 9 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu yeniden Türkiye'de düzenlenecek. 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca Formula 1 yarışı düzenlenen İstanbul, 9 yıl sonra yeniden takvime dahil edildi. F1'in yeniden ülkemize kazandırılmasına emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim.

Formula 1'in yeniden Türkiye'ye kazandırılması konusunda bizde elimizden geldiğince gayret ettik. Kamuoyu oluşmasına katkı sunduk, her mecrada dile getirdik, önemini anlatmaya çalıştık ve bunun semeresini de gördük. Az da olsa katkımız olduysa bundan büyük bir mutluluk duyarız. Strateji Enstitüsü ve Strateji Derneği olarak bir çok konuda ülkemize katkı sunmaya ve kayma değer üretmeye gayret ettik ve etmeye'de devam ediyoruz.

Pandemi dolayısıyla takvimden çıkartılan ülkelerin yerine takvime Türkiye dahil edildi. Formula 1, Kasım ayında 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a dönüyor. Sezonun on dördüncü yarışı olan Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye, Formula 1'de 2005 ve 2011 yılları arasında toplam 7 yarışa ev sahipliği yaptı. Bu yarışlarda Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaşmıştı.

2012 yılından bu yana İstanbul Park'ın yönetimini devralan Intercity şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, bugün Formula 1 tanıtım toplantısında yarışın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Ak, "Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelmesi için uzun süredir görüşmelerin sürdüğünü ve bir yıllık kontrat ile bu yıl İstanbul'un da takvime eklendiğini aktardı. 2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix'nin finansal ve operasyonel yükümlülüklerinin tamamının Intercity tarafından karşılanacağını açıkladı."

13-14-15- Kasım tarihlerinde İstanbul'da seyircisiz olarak düzenlenecek 2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini izlemek için 20 bin yabancı turist gelmesi ve en az 50 milyon dolar döviz girişi bekleniyordu ama İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu seyirci alınmamasını tavsiye kararı uyarınca, "İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir." Satılan 80 bin biletin ücreti Biletix tarafından iade edilecek.

150'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak çok büyük bir spor organizasyonu. Dünya'nın en büyük bütçeli spor organizasyonu’nun ülkemizde kalıcı olması için daha fazla kamuoyu oluşturmalıyız. Bu zor dönemde ülkemiz için çok önemli bir prestij ve kazanç olacak.

Kongre ve Spor Turizmi gibi ulusararası organizasyonları ülkemize kazandırmalıyız. Uluslararası alanda daha fazla diplomasi ve daha fazla lobi oluşturmalıyız. Bizde Strateji Enstitüsü ve Strateji Derneği olarak ülkemizin daha güçlü ve daha yaşanır olması için katkı sunmaya devam edeceğiz.

Şener Mengene

Stratejist-Araştırmacı-Yazar

Strateji Enstitüsü Genel Müdürü