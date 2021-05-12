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Şehitlikler şehit ailelerinin ziyaretine açıldı

Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesi arife günü Edirnekapı Şehitliği şehit ailelerinin ziyaretine açıldı.

Gündem 12.05.2021, 11:23
Şehitlikler şehit ailelerinin ziyaretine açıldı

Dün İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgede devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu vurgulandı.

Şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Fotoğraflar: Ünal Çam

(CNN Türk)

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