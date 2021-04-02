Şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattı

Osmanlı döneminde uygulanan Ramazan ayında esnaftan veresiye defteri satın alma geleneği, Tokat'ta yeniden hayat buldu.

İsimlerinin açıklanmamasını istemeyen bazı şehit polis aileleri, Yeni Mahalle'de 32 yıldır bakkal işleten 62 yaşındaki Ahmet Berk'in dükkanına giderek veresiye defterini satın aldı.

Veresiye defterinde 50 aileye ait borçların tamamı hesaplanarak ödendikten sonra defter imha edildi.

YAZI ASILDI

Bakkalın camına ise, "Bu bakkal dükkanında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye borcu, polis şehit aileleri tarafından ödenmiştir. Hayırlı Ramazanlar" yazısı asıldı.

(Ensonhaber)