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Şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattı

Tokat'ta isimlerini açıklamayan bazı şehit polis aileleri, bir bakkalın veresiye defterini satın alarak Ramazan ayı öncesi 50 ailenin borcunu kapattı.

Gündem 02.04.2021, 14:21
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Şehit yakınları, 50 ailenin bakkal borcunu kapattı

Osmanlı döneminde uygulanan Ramazan ayında esnaftan veresiye defteri satın alma geleneği, Tokat'ta yeniden hayat buldu.

İsimlerinin açıklanmamasını istemeyen bazı şehit polis aileleri, Yeni Mahalle'de 32 yıldır bakkal işleten 62 yaşındaki Ahmet Berk'in dükkanına giderek veresiye defterini satın aldı.

Veresiye defterinde 50 aileye ait borçların tamamı hesaplanarak ödendikten sonra defter imha edildi.

YAZI ASILDI

Bakkalın camına ise, "Bu bakkal dükkanında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye borcu, polis şehit aileleri tarafından ödenmiştir. Hayırlı Ramazanlar" yazısı asıldı.

(Ensonhaber)

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