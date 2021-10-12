5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adalet Sarayı'nın girişinde PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda trafik polisi Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, canları pahasına felaketi önledi ve maalesef hayatlarını kaybetti. Şehit Polis Fethi Sekin kimdir? Fethi Sekin ne zaman şehit oldu? Fethi Sekin kaç yaşında, nerede, nasıl şehit oldu?

FETHİ SEKİN KİMDİR?

Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi. Eğitimini Elazığ'da tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun oldu ve ilk görev yeri olan Kilis'e gitti. Ardından Bingöl'e atanan kahraman polis, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı. Fethi Sekin, Bingöl'den sonra İzmir'e tayin oldu ve yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı. 2017 yılında İzmir Adalet Sarayı'na yönelik düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düştü. Saygı ve sevgiyle anılan polis Fethi Sekin'in naaşı ise Elazığ'a bağlı Doğancık köyüne defnedildi.

FETHİ SEKİN NASIL ŞEHİT OLDU?

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adalet Sarayı'nın girişinde PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli trafik polisi olarak görev yapan Fethi Sekin, o sırada teröristlerin hain saldırısına karşı koyarak olayın büyümesinin önüne geçmiştir. PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin kapısına geldi. Fethi Sekin yabancı aracı erken teşhis ederek, müdahalede bulundu. Araçtan inen 2 terör örgütü mensubu teröristin peşinden bir süre gitti. Teröristler yanlarında getirdikleri bombayı patlatsalar da Sekin, bir PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmeyi başardı. Ancak bir aracın arkasına gizlenen diğer hainin silahından çıkan kurşunlar nedeniyle şehit oldu. Olay nedeniyle 9 kişi yaralandı 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

CESURCA TERÖRİSTLERİN ÜZERİNE GİTTİ

PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldiği gün, tecrübesi ve dikkati sayesinde şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı teröristleri fark eden Sekin, hemen beylik tabancasını çekerek müdahale etti. Araçtan inen Fethi Sekin'in bir süre kovaladığı teröristler, yanlarında getirdiği bombayı patlattı.

Peşine düştüğü 2 teröristten birini etkisiz hale getiren Sekin, diğerini yakalamak için mermisi bitene kadar cesurca çatıştı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit edildi.

Terör örgütü PKK'nın planladığı saldırıyı önleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürttü.

Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, kahramanca duruşuyla çok sayıda insanın yaşamını kurtardı. Memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanan kahraman polis gibi hain saldırıda adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti. Saldırıda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

FETHİ SEKİN GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Kahramanlığın sembolü haline gelen Fethi Sekin, Türk halkının gönlünde taht kurdu. Hain saldırıdan sonra İzmirliler, adliyeye gelerek Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi. Saldırı ve çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Şehit polisin adını yaşatmak için yurt genelinde birçok yere Fethi Sekin ismi verildi. Memleketi Elazığ'daki şehir hastanesine, İzmir'deki bir okula adı verilen Sekin'in ismi sokaklardan parklara, okullardan kütüphanelere kadar birçok yerde ölümsüzleştirildi.

Türkiye çapında birçok spor organizasyonu Fethi Sekin anısına yapılıyor. Bazı anne ve babalar yeni doğan oğullarına, onun gibi cesur olmaları için "Fethi Sekin" ismini verdi.