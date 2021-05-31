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Sedat Peker'den yeni video paylaşımı: "Yeni uyuşturucu güzergahıyla ilgili söylediklerim de doğru çıktı"

Sedat Peker resmi Youtube hesabından bir video paylaştı.

Gündem 31.05.2021, 17:28 31.05.2021, 17:32
Sedat Peker'den yeni video paylaşımı: "Yeni uyuşturucu güzergahıyla ilgili söylediklerim de doğru çıktı"

Sedat Peker resmi Youtube hesabından DW'nin Venezuela ve Maduro yönetimi hakkındaki haber videosunu paylaştı. Peker video başlığında "Yeni uyuşturucu güzergahıyla ilgili söylediklerim de doğru çıktı" dedi.

İşte o video:

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