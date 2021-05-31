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Sedat Peker'den yeni video paylaşımı: "Yeni uyuşturucu güzergahıyla ilgili söylediklerim de doğru çıktı"
Sedat Peker'den yeni video paylaşımı: "Yeni uyuşturucu güzergahıyla ilgili söylediklerim de doğru çıktı"
Sedat Peker resmi Youtube hesabından bir video paylaştı.
Gündem 31.05.2021, 17:28 31.05.2021, 17:32
Sedat Peker resmi Youtube hesabından DW'nin Venezuela ve Maduro yönetimi hakkındaki haber videosunu paylaştı. Peker video başlığında "Yeni uyuşturucu güzergahıyla ilgili söylediklerim de doğru çıktı" dedi.
İşte o video: