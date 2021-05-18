Sedat Peker Twitter'da Hadi Özışık'ı ifşa etti

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüşme videosunu sosyal medyadan yayınladı.

Kıymetli dostlarım,

İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi özışık - süleyman özışık kardeşler en yakınları olan süleyman soyluyla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. pic.twitter.com/HRURnpPKu1 — Sedat Peker (@sedat_peker) May 18, 2021

2) Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim! pic.twitter.com/25jwqXSuDZ — Sedat Peker (@sedat_peker) May 18, 2021

Peker'in daha sonra yayınladığı videoda ise Hadi Özışık'ın Soylu ile görüşmeye giden ismin kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söylediği duyuluyor.

İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık

CHP'li Özgür Özel, Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında bir gazetecinin aracılık yaptığını iddia etmişti. İddiaların hedefindeki gazeteci Hadi Özışık halktvcomtr'ye gönderdiği mesajda iddiaları yalanlayarak, "Soylu ile Peker arasında haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tarif ettiği üzere suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüştüğü ifade edilen Hadi Özışık, Halk TV'ye açıklama yaparak, "Söyleyen şerefsizdir" yönünde açıklama yapmıştı.

ÖZIŞIK'TAN PEKER'E: 'SEN DE HAKLISIN'

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı. Hadi Özışık'ın Peker ile konuşmasında Süleyman Soylu ve oluşan gündeme ilişkin Peker'e bilgi verdiği görüldü. Özışık'ın, Peker'e sık sık "Sen haklısın" dediği görüldü.

Sedat Peker Twitter'da yayınladığı iki videoda Hadi Özışık ile görüşmesini yayınladı. Hadi Özışık Peker'in yayınladığı videonun ardından Sedat Peker'i arayarak "Benim ismimi neden geçirdin?" diye soruyor.

Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler

Görüşmeye gidenin kardeşi Süleyman Özışık olduğunu belirten Hadi Özışık, "Benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır" diyor.

İki videoyu peş peşe paylaşan Peker, paylaşımında "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu'yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar. 'Söyleyen şerefsizdir' demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" sözlerine yer verdi.

Söz konusu videolar, sosyal medyada binlerce paylaşım alırken, Özışık'a tepkiler yağdı.