Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nü yanıma yollamıştı

Peker, Twitter üzerinden "Chp grup başkanvekili Özgür Özel ve chp milletvekili Veli Ağbaba tüm ergenekon ve balyoz davası sanıklarıyla görüşürken şansımla da görüştüler ( cezaevindeki mahkumların insan hakları ihlalleri varmı diye ). Ne bir eksik ne bir fazla" paylaşımına ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın talimatıyla Silivri Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nün de kendisini ziyaret ettiğini anlatan Peker "görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?" dedi.

"Koğuşta baş başa görüşme yaptım"

Peker'in paylaşımları şöyle:

"Ak Partili troller CHP milletvekili Özgür Özer ve Veli Ağbaba’nın beni cezaevinde ziyaret etmesini gündem yapıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Şahsımı MHP milletvekilleri de ziyaret etti.

"Bu da bir şey mi? Silivri Cezaevinde yatarken ceza tevkifevleri genel müdürü beni koğuşumda ziyaret etti. Baş başa görüştük. Bu cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştır. Ceza tevkifevleri genel müdürünü de TAYYİP AĞABEY yanıma yollamıştı. Bence bu daha iyi gündem olacak bir şey.

"Kamera kayıtları yerindedir. Bakılıp görülebilir. Sayın ceza tevkifevleri genel müdürüyle (çok önemli bir adam) koğuşumda baş başa görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?"

"BU MAL AKTROLLER..."

Peker iddialarına gelen yanıtlar üzerine 3 twitlik yeni bir flood yayınlayarak ak troller olarak adlandırdığı kullanıcıların itirazlarına şu şekilde yanıt verdi:

"Bu mal aktroller Koskoca Tayyip Erdoğan sana ceza tevkifevler genel müdürünü mü yollayacak diye beni tahrik ediyorlar.Ben TAYYİP AĞABEYİ tanıdığımda kendisi için O artık muhtar bile olamaz denen adamdı.Ben o dönemin de başbakanıyla yakındım.TAYYİP AĞABEYDEN ise herkes kaçıyordu.

Şu an bana kimse selam vermesin diye milleti tehdit ediyorlar ya, o zaman da TAYYİP AĞABEYE selam verenleri tehdit ediyorlardı. Ama biz o tarihte de adamlık yaptık, şimdi yanımızdan kaçan yavşaklar gibi kaçmadık.

Aktrol müsünüz nesiniz oğlum işinize gidin. Bu işin sonu çok kötü bitecek. Beni gaza getirmeyin. Beni delirtmeyin (bu işleri buraya kadar zaten sizin gibi itler getirdi.)"