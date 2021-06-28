Sedat Peker Korkmaz Karaca'nın mesajını ifşa etti!

Korkmaz Karaca'nın çevresindeki insanlara "Ben Sedat Peker’le görüşmek için haber göndermedim" dediğini belirten Peker, bir WhatsApp görüşmesini yayımladı. Peker, "Süslü Sülümanın kankası korkmaz karaca, çevrendeki seni arayan dostlarına Ben Sedat Peker’le görüşmek için haber göndermedim deyip yeminler ediyormuşsun. Bu yüzden Konya’daki iş adamıyla yaptığın WhatsApp yazışmalarının bir tanesini yayınlamak zorunda kaldım." ifadesini kullandı.