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Sedat Peker Korkmaz Karaca'nın mesajını ifşa etti!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Akşam saatlerinde açıklayacağım Süslü Sülüman'ın kasası olan şahsın bilgilerini iyi takip ederseniz, SBK Holding’te yaşananların devede kulak kaldığını göreceksiniz" paylaşımını yaptı.

Gündem 28.06.2021, 14:12 28.06.2021, 14:16
Sedat Peker Korkmaz Karaca'nın mesajını ifşa etti!

Korkmaz Karaca'nın çevresindeki insanlara "Ben Sedat Peker’le görüşmek için haber göndermedim" dediğini belirten Peker, bir WhatsApp görüşmesini yayımladı.  Peker, "Süslü Sülümanın kankası korkmaz karaca, çevrendeki seni arayan dostlarına Ben Sedat Peker’le görüşmek için haber göndermedim deyip yeminler ediyormuşsun. Bu yüzden Konya’daki iş adamıyla yaptığın WhatsApp yazışmalarının bir tanesini yayınlamak zorunda kaldım." ifadesini kullandı.

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