Sedat Peker'in bahsettiği Kureyşli Hişam kimdir? İşte müslümanlara yapılan boykotun hikayesi...

Ebü’l-Bahterî el-Âs b. Hişâm b. el-Hâris (ö. 2/624)

Bazı kaynaklarda adı Hâşim olarak da geçer. Babası ile annesi Ervâ bint Hâris’in soyu Kusay’da Hz. Peygamber’in soyu ile birleşir.

Ebü’l-Bahterî Câhiliye döneminde Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden biriydi. Hz. Peygamber İslâmiyet’i açıktan tebliğ etmeye başladığı zaman onu bu davadan vazgeçirmesi için amcası Ebû Tâlib’e başvuran Kureyşliler arasında o da vardı. Ancak onu önemli kılan hadise, Kureyş kabilesinin müslümanlara karşı ilân ettiği boykot sırasında akrabalık bağları sebebiyle tavrını müslümanlardan yana koymasıdır. Ebü’l-Bahterî ile bazı Kureyşliler, kendilerine hiçbir yiyecek verilmeyen müslümanlara önce yiyecek götürdüler; sonra da müslümanlarla görüşmeyi ve onlara yardım ulaştırmayı yasaklayan boykot metnini Kâbe’nin duvarından indirerek Kureyş’in baskısını kırdılar.

Hz. Peygamber’in hicret etmesini engellemek için tedbirler almak üzere Kureyşliler’in Dârünnedve’de yaptığı toplantıya da katılan Ebü’l-Bahterî Bedir Savaşı’nda müşrik ordusunun erzak ihtiyacını karşıladı. Onun İslâmiyet aleyhindeki gayretlerine rağmen Hz. Peygamber boykot hadisesindeki iyiliğini dikkate alarak öldürülmemesini emretti. Savaş esnasında Ebü’l-Bahterî ile karşılaşan Mücezzer b. Ziyâd el-Belevî adlı sahâbî, Hz. Peygamber’in bu emrini ona hatırlatarak teslim olmasını istedi. Ebü’l-Bahterî, arkadaşı Cünâde b. Müleyha’ya da eman verilmesi halinde teslim olacağını söyledi; fakat Mücezzir onun bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine Ebü’l-Bahterî, yaşama hırsı uğruna arkadaşını ölüme terkettiği için Kureyşli kadınların kendisini ayıplayacaklarından endişe ederek savaşmaya devam etti ve öldürüldü.

Boykot Yılları

Mekkeliler ve özellikle Ebû Leheb, Ebû Cehil gibi liderler boykotu öngören kararın Kabe’de ilan edilmesinden sonra, Haşim oğullarının toplandığı mahalleye gönderilen yiyecekleri kontrol altında tutmaya başladılar. Bunu kendilerine bir görev addediyorlardı. Bu mahalleye yapılabilecek yiyecek sevkıyatını kontrol altına alıp engellemeye başlamışlardı. Buraya dışarıdan gelen kervan sahipleriyle konuşup onlara Haşimîlere mal satmamalarını, mallarını daha yüksek bir fiyatla kendilerinin satın alacağını belirtiyorlardı.

Araplar açısından savaşın yasaklandığı haram aylarda gerçekleşen hac günlerinde çıkmalarına izin verilen27 Şi’bu Ebî Talib sakinlerinden biri alış-veriş yapacağı zaman Mekkeli müşrikler, hemen satıcıya gelerek kazanacağı paradan daha fazla para vererek, Haşimîlerin mal almasına engel oluyor ve satıcının zararını telafi ediyorlardı. 28 Hz.Peygamber, Hz.Hatice ve Ebû Talib’in bütün malları bu dönemde açlık çeken bu insanlara harcandı. Haşimîler, o kadar sıkıntılara uğradılar ki, açlıktan dolayı ağlayan çocukların çığlıkları mahallenin arka taraflarında duyuluyor, hatta açlıktan dolayı ölen insanlar oluyordu.

İşin ne boyutlarda olduğunu Sad b. Ebî Vakkas’tan gelen şu anlatım ortaya koymaktadır: “Boykot günlerinde açlıktan dolayı bir gece dışarı çıkmıştım. Ayağım yaş bir şeye değdi. Hemen onu ağzıma attım ve hala ne olduğunu bilmiyorum.”

Bu arada Mekke’li müşrikler arasında bu uygulamayı kabul etmeyen, ancak güçsüzlüğünden dolayı ses çıkaramayan çok sayıda insan bulunuyordu. Bu zulüm yüzünden vicdanları harekete geçenler oluyordu. Haşim oğulları ile akraba olanların kabilevî arzuları 31 boykotun tam olarak uygulanmasına mani oluyor ve boykot kararı zaman zaman deliniyordu. Örneğin; Hz.Hatice’nin amcazadesi Hakim b. Hizam, bir gece bir deve yükü yiyeceği Şi’bu Ebî Talib’e götürüp devenin böğrüne vurarak Müslümanların mahallesine gönderdi.

Aynı şahıs bir gün kölesinin sırtına buğday yükleyip Haşim oğullarının mahallesine götürürken, önüne Ebû Cehil çıktı ve onu sorgulamaya başladı. Hatta hakaret edip dövmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen müşriklerden Ebu’l-Buhteri b. Hişam, olaya müdahale etti ve Ebû Cehil’e: “Hakim’in akrabalarına yardıma gittiğini, onu bırakmasını” söyledi. Ebû Cehil’in bunu kabullenmemesi üzerine Ebu’l-Buhteri, Hakim b. Hizam’ı engellemekte ısrar eden Ebû Cehil ile kavgaya girip eline geçirdiği bir deve kemiği ile Ebû Cehil’in başını yardı, yere yıktı ve tepeledi.

Yine bir defasında müşriklerden Hişam b. Amr, bir gece bir deve yükü erzakı Haşimîlerin mahallesine gönderdi. Aynı şahıs başka bir gece üç deve yükü erzak daha gönderdi. Mekkeliler, Hişam’ın bu yardımlarını tespit edip onu sorguladılar ve bir daha yapmamasını tembihlediler.

Fakat Hişam yine yardımlarına devam etti.34 Aynı şahıs ileride anlatılacağı üzere boykotun kaldırılmasında anahtar rol oynayacaktır.35 Boykotun Sona Ermesi Mekkeli müşriklerin Haşim oğullarına karşı uyguladıkları ve üç yıl süren boykotun sona ermesi hakkında bize iki farklı rivayet ulaşmıştır. İlk rivayet şu şekildedir; Allah’ın gönderdiği bir güve, Boykot sahifesinin sadece “Bismikallahümme=Allah’ım senin isminle başlarım.” cümlesi hariç diğer bütün bölümlerini yedi ve bunu Allah, Hz.Peygambere bildirdi. O da durumu Ebû Talib’e söyleyince Ebû Talib, müşriklere giderek: “Kardeşinin oğlu Hz.Muhammet’in sahifeyi bir güvenin yediğini söylediğini, eğer bu haber doğru ise Mekkelilerin boykotu kaldırılmasını, değilse Hz.Peygamberi onlara teslim edeceğini, isterlerse onu öldürebileceklerini, isterlerse sağ bırakmakta özgür olduklarını.” söyledi. Onlar da sevinç ile sahifeye bakmaya gittiler. Ancak söz konusu sahifeyi güvenin yemiş olduğunu görünce “bu bir sihirdir” dediler ve işlerine devam ettiler.

SEDAT PEKER NE ANLATTI?

Sedat Peker ise bu olayı geçmişte dinlediği haliyle şöyle anlattı: