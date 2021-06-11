Sedat Peker'in bahsettiği ceza ve tevkifevleri genel müdürü kimdi?

Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, cezaevinde kaldığı süreçte insan hakları ihlalleri olup olmadığının araştırmasını yapmak için CHP'li vekillerin kendisini ziyaret etmesine gelen tepkilere yanıt vermişti.

Peker, tepkilerin 'Ak Partili trollerden geldiğini belirterek Silivri Cezaevi'nde yatarken Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nün de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kendisini ziyaret ettiğini iddia etti.

Peker, Twitter üzerinden "Chp grup başkanvekili Özgür Özel ve chp milletvekili Veli Ağbaba tüm ergenekon ve balyoz davası sanıklarıyla görüşürken şansımla da görüştüler ( cezaevindeki mahkumların insan hakları ihlalleri varmı diye ). Ne bir eksik ne bir fazla" paylaşımına ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın talimatıyla Silivri Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü'nün de kendisini ziyaret ettiğini anlatan Peker "görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?" dedi.

"Koğuşta baş başa görüşme yaptım"

Peker'in paylaşımları şöyle:

"Ak Partili troller CHP milletvekili Özgür Özer ve Veli Ağbaba’nın beni cezaevinde ziyaret etmesini gündem yapıp kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Şahsımı MHP milletvekilleri de ziyaret etti.

"Bu da bir şey mi? Silivri Cezaevinde yatarken ceza tevkifevleri genel müdürü beni koğuşumda ziyaret etti. Baş başa görüştük. Bu cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştır. Ceza tevkifevleri genel müdürünü de TAYYİP AĞABEY yanıma yollamıştı. Bence bu daha iyi gündem olacak bir şey.

"Kamera kayıtları yerindedir. Bakılıp görülebilir. Sayın ceza tevkifevleri genel müdürüyle (çok önemli bir adam) koğuşumda baş başa görüşme yaparken cezaevi savcıları, müdürleri dışarıda bekliyorlardı. Ne kadar enteresan değil mi?"

GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLEN MÜDÜR KİM?

Peker'in kendisini ziyaret ettiğini iddia ettiği ceza ve tevkifevleri genel müdürünün kim olduğu merak konusu oldu. 12 Mart 2005'te Ergenekon davasından 9 yıl hapis cezası yatan Sedat Peker, 10 Mart 2014'te tahliye edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde listelenen geçmiş müdürlere bakıldığında ve Sedat Peker'in Silivri Cezaevi'nde olduğu zaman dilimi göze alındığında birkaç isim göze çarpıyor: Kenan İpek, Nizamettin Kalaman ve Enis Yavuz Yıldırım. Ancak ilgili sitede meslekten ihraç edildikleri için adı silinen iki müdür daha var.

Bu isimlerden hangisi ile görüştüğünü açıklamayan Sedat Peker, ilgili ismin "Tayyip ağabey" dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderildiğini ve görüşme sırasında cezaevi savcıları ve müdürlerinin dışarıda beklediğini vurguladı.