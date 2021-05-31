Sedat Peker'in 8.bölümde dizelerini okuduğu Nihal Atsız şiiri: Yakarış

Anlamayız hayatı felsefeyle, ilimle;

Hayat çelik ellerle atılan zar olmalı.

Rahat yatakta ölmek acep olmaz mı çile?

Kanlı sınır boyları bize mezar olmalı.

Aşık nasıl bulursa iç açan bir serin su

Sevdiği bir güzelin som yalaz dudağında,

Sönecektir bizim de gönlümüzün tamusu

Tanrıların gezdiği yüce Tanrı Dağında.

Tanrı Dağı! Tanrılar, tanrılaşanlar Dağı!

Orda on üç asırdır bizi bir gözleyen var.

Savaş türküleriyle aylı kızıl bayrağı,

Kefensiz ölülerin ruhunu özleyen var.

Ulu Tanrı! Kür Şad’ın yenilmeyen ruhunu

Yüce Tanrı Dağında biraz daha barındır!

Geleceğiz yakında! Yarın bütün oralar

Demir bileklerdeki çelik kılıçlarındır.

Tasa mıdır yakarsa bir kurşun kalbimizi?

Ne çıkar süngülerle delinirse bağrımız?

Bu kurşunlar, süngüler öldüremezler bizi,

Belki diner onlarla ezeli kalp ağrımız.

Gözümüzde bir hasret parlayarak düşünce,

Toprak ana elbette bize açar kolunu.

Onun kadar düşünmez bizi hiçbir düşünce,

Kendi koynunda saklar can veren her oğlunu.

Yurt ve şeref uğrunda sen seril de toprağa

Varsın hiçbir dudakta anılmasın er adın!

Kan sızarak göğsünden huzuruna varınca

Iztırabı dinecek belki o gün Kür Şad’ın.

Gam mı ceylan gözlüler bizlere yar olmasa?

Yeter ki kılıçlarla süngüler yar olmalı,

Rahat yatakta ölmek sanki değil mi tasa?

Savaş ve er meydanı bize mezar olmalı.

Hüseyin Nihal Atsız

(12 Ocak 1905 - 11 Aralık 1975)