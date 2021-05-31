Sedat Peker'in 8. bölümde dizelerini okuduğu Necip Fazıl şiiri: Destan

Destan

Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!

Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:



Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,

Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden,



Çekiyor tebeşirle yekun hattını afet;

Alevler içinde ev, üst katında ziyafet!



Durum diye bir laf var, buyurun size durum;

Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum!



Bir şey koptu benden, şey, Herşeyi tutan bir şey.

Benim adım bay Necip, babamın ki Fazıl bey,



Utanırdı burnunu göstermekten sütninem,

Kızımın gösterdiği, kefen bezine mahrem.



Ey tepetaklak ehram, başı üstünde bina;

Evde cinayet, tramvay arabasında zina!



Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil;

Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil!



Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu:

Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmuğu!



Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama,

Çatla Sodom-Gomore, patla Bizans ve Roma!



Öttür yem borusunu öttür, öttür, borazan!

Bitpazarında sattık, kalkamaz artık kazan!



Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul;

Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.



Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;

Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!



Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz;

Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz.



Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilac;

Serbest, verem ve sıtma; mahpus, gümrükte ilaç.



Bülbüllere emir var: Lisan öğren vakvaktan;

Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan!



Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;

Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!



Mezarda kan terliyor babamın iskeleti;

Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?



Ah! küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap;

Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap!

Necip Fazıl Kısakürek