Sedat Peker bir ifşa daha yapacak... Konu: Suriye silahları!

Yüklediği videoları milyonlarca kez izlenen Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerinden pazar gününden önce bir paylaşımda bulunacağını açıkladı.

Zaman zaman farklı kişilerle yaptığı telefon görüşmelerinin görüntülerini hesabından paylaşan Peker yine benzer bir paylaşıma imza atacağını söyledi.

Peker hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günkü videoya kadar canınız sıkılmasın diye yarın akşam üzeri saatlerinde, zaman geçirmek için, aperatif niyetine birisiyle yaptığım telefon konuşmamı yayınlayacağım. Konu Suriye silahları."