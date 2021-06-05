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Sedat Peker bir ifşa daha yapacak... Konu: Suriye silahları!
Youtube'dan paylaştığı videolar ve yönelttiği iddialar üzerinden Türkiye'de siyasi gündemi bir hayli karıştıran Sedat Peker, Twitter hesabı üzerinden yeni pazar günü öncesi bir paylaşım yapacağı bilgisini verdi. Kaynak: Sedat Peker bir telefon görüşmesini daha ifşa edecek
Gündem 05.06.2021, 01:22 05.06.2021, 01:34
Yüklediği videoları milyonlarca kez izlenen Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerinden pazar gününden önce bir paylaşımda bulunacağını açıkladı.
Zaman zaman farklı kişilerle yaptığı telefon görüşmelerinin görüntülerini hesabından paylaşan Peker yine benzer bir paylaşıma imza atacağını söyledi.
Peker hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Pazar günkü videoya kadar canınız sıkılmasın diye yarın akşam üzeri saatlerinde, zaman geçirmek için, aperatif niyetine birisiyle yaptığım telefon konuşmamı yayınlayacağım. Konu Suriye silahları."