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Samsun Limanı'nda patlama! Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Samsun Limanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gündem 02.12.2022, 11:57
Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kıs süre de siyah dumanlar kapladı.
YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.