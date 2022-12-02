Samsun Limanı'nda patlama! Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kıs süre de siyah dumanlar kapladı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.