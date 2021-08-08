Şahan Gökbakar’dan MHP’li Yönter’e yanıt: ‘Ben Recep İvedik değilim’

Ülkemizde meydana gelen yangınlarla ilgili savcılığın da soruşturma başlattığı ‘Help Turkey' paylaşımlarıyla yardım isteyen ünlülerin hedef gösterilmesinin ardından Şahan Gökbakar da sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında bu durumdan bahsederek, tepki göstermişti.

Gökbakar'ın videosu üzerine, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “Seviyen aynen Recep İvedik… Ligin Ceren ile Celal'deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar… Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma… Güldürmeden önce utanmayı dene!” şeklinde paylaşım yaptı.

Şahan Gökbakar ise İzzet Ulvi Yönter'in kendisine yönelik sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yanıt verdi.

‘BEN KENDİME YAKIŞTIRMAM’

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Gökbakar şunları söyledi:

* Bir partinin genel başkan yardımcısı sıfatını taşıyan bir insan olarak siz bana bu hakaretleri ettiğinizde ben size normal sıradan bir insan olarak, sokakta biri bana bu hakaretleri etse ona vereceğim cevabı şimdi size versem uygun kaçar mı? Bu doğru olur mu? Bana yakışır mı?

* Ben Şahan Gökbakar olarak bırakın ünlü olmayı, bir insan olarak ben sizin bana yaptığınız bu hakaretlerin karşılığını size aynı dozdan versem bana yakışır mı? Bir kere ben kendime yakıştırmam bir milletvekiliyle böyle konuştuğum için. Bir milletin vekiline hakaret ederek konuşmayı kendime yakıştırmam.

Siz peki nasıl yakıştırıyorsunuz kendinize bu milletin sevdiği, beğendiği, filmlerini milyonlarca insanın izlediği bir oyuncuya… Bırakın oyuncu olmasını, bütün söylediğim her şeyi geri alıyorum… Bir insana, bu vatanın ferdi bir insana bu şekilde hakaret etmeyi siz kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz ben çözemiyorum” dedi.

Gökbakar, “Bu hakaretleri yiyip tutayım mı? Yutayım mı ben bunları, yutkunayım mı? Öyle mi yapayım? Ben 2 çocuk babası 40 yaşında adamım. Hadi geçtim ünlülüğümü. Benim çoluğum çocuğum, eşim var ya. Hayırdır ya boş kafanın içi bilmem ne… Düşmüşsün düşeceğin kadar. Hayırdır… Utan mutan… Neye utanacağım? Ben burada sesimi bıraktım, ortamın içinde insanlara yardım edeyim diye sağa sola koşuşturdum. Bundan mı utanacağım ben? Bundan mı utanacağım İzzet Ulvi bey amcacığım? Gerçekten kalbimi kırdınız. Sizin gibi bir pozisyona gelmiş, bir mevki sahibi olmuş bir milletvekiline bu tarz bir konuşmayı yakıştıramadım” ifadesini kullandı.

‘RECEP İVEDİK HAYALİ BİR KARAKTER'

Gökbakar, “Bir kere ben Recep İvedik değilim. Benim adım Şahan Gökbakar. Recep İvedik karakteri benim kaleme aldığım hayali bir karakter, yaşamıyor, gerçek hayatta yok. Benzerleri vardır ama o yok. O hayali bir film karakteri benim adım Şahan Gökbakar. Ben yaşıyorum İzzet Bey amcacığım. Bu nedir ya? Hayırdır inşallah. Anam babam benimle böyle konuşmuyor İzzet bey amcacığım. Nedir bu üslup ya? Boş kafanın içinde bilmem ne… Düşmüşsün düşeceğin kadar. Seviyen Recep İvedik… Kimin seviyesi Recep İvedik acaba? Sorarım size, kimin seviyesi Recep İvedik'miş? Tweet ortada. Benim yaptığım şeyler de ortada, yaptığım yayınlar da ortada. Alalım bütün yayının konuşmasının dökümünü yan yana koyalım sizin tweetle. Bakalım hangisi Recep İvedik. Seviyeden bahsedilen tweet böyle olur mu? Tweet baştan kendini imha ediyor zaten” dedi.