Sağlık sistemi çökmenin eşiğinde: En erken randevu 3 ay sonrasına alınabiliyor!

Hastalar, Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında faaliyete geçirdiği MHRS ve Alo 182 üzerinden randevu alamamaktan şikayetçi.

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte özellikle dermatoloji, göz ve diş hastalıkları branşlarında randevu almak neredeyse imkânsız. Sikayetvar.com’da MHRS ile şikâyetlerin başlıcasını bu branşlarda randevu bulunamaması, aylar sonrasına verilen randevular ve özellere mecbur bırakılması oluşturuyor.

Birtakım polikliniklerde aylar sonrasına randevu verilebildiğini belirten vatandaşlar, şikayetlerini Twitter, Ekşi Sözlük, sikayetvar.com gibi platformarlarda dile getiriyor.

Bu platformlarda randevu alamamaktan ve aylar sonrasına randevu verilmesinden şikayetçi olan hastaların yazdığı binlerce şikayet var.

Ekşi Sözlük’teki şikayetlerden kimileri şöyle:

Twitter’da da Sağlık Bakanı ve MHRS’nin hesapları altında çok fazla şikayet görülebiliyor:

Şikayetvar.com’da da binlerce şikayet bulunuyor. MHRS’nin memnuniyet puanının 1.8 olması durumun vahametini gösteriyor.

Şikâyetlerin bazıları şöyle:



♦ Bir haftadır dahiliye bölümünden randevu almaya çalışıyorum her seferinde problem olduğunu belirtiyor. Hastanede ise ‘randevusuz alamayız’ diyorlar. Öylece açıkta kalıyoruz özel hastanelere mahkûm bırakılıyoruz. Milletin belki parası yok nasıl olacak?



♦ 1 aydır çok kötü bir diş ağrısı çekiyorum. Aylar önce doktora gitmek istedim ama ‘randevusuz almıyoruz’ dediler. Her yerden defalarca randevu almaya çalıştım ama hiç birinde başarılı olamadım. Hastaneye gidiyorum sabahın altısında hastaneye gidiyorum, saat 9’da muayene ediyorlar sonuç ne peki? “Randevunuz olmadan tedavi yapamayız.”





♦ Cildiye bölümüne 15 gündür hiçbir şekilde hiçbir hastaneden randevu alamıyorum. Acile gidiyorum ‘acilen cildiyenin görmesi gerekiyor ben müdahale edemem’ diyor. 182'yi arıyorum ancak uygun randevu yok diyor. Randevu almadan hastaneye gittiğimiz zaman randevunuz yok diye bakamayız deniyor nasıl bir sistem mi bu?



♦ Dişlerime kanal tedavisi yapılması lazım. Ancak özele gidemiyorum. Gitmek zorunda da değilim. Ayrıca devlet varken neden özelde o kadar para vereyim ki? Neden devletteki imkânlardan faydalanamıyorum neden?



♦ Acil ortopedi bölümüne gitmem lazım fakat her gün her saat bakmama rağmen açık randevu bulamıyorum. O kadar yapılan hastaneler nerede? Randevu azsa alan arttırın. Devletimin hastanesine gidemiyorum cidden şaka gibi. Öğrenci halimle de özele verecek param yok. Ne yapayım ben şimdi?



♦ MHRS’de randevu almaya çalışıyorum günlerdir. ‘Uygun randevu yoktur’ diyor. Yeter artık on, on beş gündür diş ağrısı çekiyorum ben ne zaman randevu alabilip doktora gideceğim? ‘Hastanede sıra beklemeye son’ diye öve öve bitiremiyordunuz sistemi. En azından erken saatte gidip sıra alıyorduk.



♦ Bir senedir İstanbul Avrupa yakasındaki hastanelerin cildiye bölümüne ne internetten, ne 182’den hiçbir şekilde randevu alamıyorum. Gece gündüz sürekli denememe rağmen, randevu yok. Bakıyorum herkes aynı şeyden dertli. Bu randevular nasıl doluyor? Bir senedir hiç mi randevu olmaz?

Ceren: Sağlık Bakanlığı Ultrason Randevusunun En Erken 3 Ay Sonrasına Verilmesi

İdrar yaparken yanma ve böbrek ağrısı için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinden ürolojiye randevu aldım. İdrar tahlili, kültür ve ultrason istendi. İdrar tahlili ve kültür testi yapıldı fakat ultrason için randevu almak istediğimizde 3 ay sonrasına randevu verebileceklerini söylediler. Şiddetli böbrek ağrısı çekiyorum, 3 ay sonra böbreklerim iflas ettiğinde mi tedavi görmeye başlayacağım? Biri "Eskisi gibi hastane kuyrukları olmuyor diyorlar fakat o zaman en azından gidildiği gün tüm tahliller yapılabiliyordu." yazmış. Çok doğru. Gidip ayakta sıra beklemiyoruz dediğiniz şimdi randevu usulüyle çalışan hastanelerden 3 ay sonrasına randevu alabiliyoruz ancak. Bu sıra beklemenin alası değil mi? Bizi özel hastanelere muhtaç bırakıyorsunuz, üstelik bir ultrason ücretinin 400 lira olduğu hastanelere. Halkta çalışan grubun %50si asgari ücretle çalışıyor, 2800 olan ücretle nasıl bu tahlilleri karşılamamızı bekliyorsunuz? Bu artık halkı hastalığa ve ölüme terk etmektir.

Ayşe: MHRS Ve 182 Neden Çalışmıyor?! Ölmeyi Mi Bekleyelim.

Söke'de yaşıyorum. Ağız ve diş sağlığı hastanesinden randevu almak istiyorum. Yaklaşık 1 aydır alamıyorum. Hem 182 üzerinden hem MHRS üzerinden defalarca farklı saatlerde randevu almaya çalışsam da, randevu alamadım. Hastaneye erken saatte gidip randevu alamadığımı söyledim. İlgili görevli randevu almam gerektiğini iletti. Bende randevu alamıyorum. Uygun randevu yok olduğunu söyledim. Yapabileceği bir şey olmadığını iletti. Sürekli arayın dedi. Ayrıca diğer bölümler için de aynı sorunla karşı karşıyayım. Acilen bu duruma çözüm bulunmasını talep ediyorum.

- 13.09.2021 tarihinde İznik Devlet Hastanesi dahiliye bölümünde muayene oldum endoskopi çektirmen gerek bizim yapabileceğimiz bir şey yok 2 gün sonra istediğin hastaneden Gastroloji bölümünden randevu alabilirsin dendi 182 ® yi arıyorum bütün Bursa çevresinde Gastroloji bölümleri randevu sırası dolu diyor ilerleyen zamanda tekrar arayın diyor bu ne kötü iş tonlarca sigorta. Ödesin millet binbir zorlukla sonra muayene olamasın bu nasıl iş bu mu güçlü Türkiye?

- 2 hafta önce Şanlıurfa Harran Üniversitesi hastanesinde ultrason bölümünden önceden randevu almamıza rağmen sadece bir tane ultrason ünitesinin çalışmakta ve 45 dk 1 saate aşkın beklemek zorunda kaldık. Bu yoğun pandemi süreci bunu dile getirince de çalışanları yüzüme karşı kapıyı kapatması trajik bir durum.

- 14 Ağustos tarihinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastahanesinde Doktor ultrason istedi 65 gün sonrasına randevu verildi bu süre normal mi? Özel hastaneler aynı gün yapıyor. Personel mi yok yeterli cihaz mı yok. Hastalar mağdur durumda özel hastanelere yaptırmak zorunda kalıyoruz yoksa teşhis konulup tedavi olamıyoruz.

- 30.07.2021 tarihinde Ersin Aslan Devlet Hastanesine kasık sancısı şikayeti ile gittim. Ultrason istediler 16.08.2021 tarihine gün verdiler ben 16 gün boyunca bu sancı ile nasıl bekleyeceğim. Bu nasıl bir hizmet anlayışı. Randevu sıram gelene kadar sancı içinde bekleyecek miyim?

- 16.03.2021 tarihinde Darıca Farabi Devlet Hastanesine ne randevu bulmak mümkün ne de test için sıra almak mümkün! Türkiye'de zaten saglik sıfır! Dun göğüs ağrısından genel cerraha gittim ultrason istedi muayene bile etmek yok herkes kafasına göre Ultrasonda sıra desen almış başını gitmiş nisana kadar dolu ne yapacağım ben simdi öleyim mi yani! Derhal bir çözüm bulun özellere para mı mümkün!

- 06.11.2020 İki devlet hastanemize gittim, kılcal damar ve varis şikayetiyle. Öyle ağrılı günler geçiriyorum bu yüzden hiçbir ayakkabıda rahat edemiyorum bacak ağrımdan dolayı ancak gelin görün ki burada size müdahale etmeleri için kalp krizi şart sanırım. Bir hastane 4 ay sonraya daha erkene verir belki diye gittiğim 1 sene sonraya verecekti vermedi bile. 1 sene her türlü işime engel bu ağrıyla beklemek zorunda mıyız, yoksa 1-2 aylık maaşımızı verip gözden çıkarıp özel hastanelere mi gidelim? Biz bu sistemi nasıl bekleyeceğiz çok merak ediyorum?

- 16 Ekim 2020 tarihinde karın ağrısı şikayetiyle doktora gidip muayene oluyorum ultrason çekilmem gerektiğini soluyorlar ultrason için randevu almaya gittiğimde 7 8 ay sonrasına gün veriyorlar böyle bir şey olabilir mi pandemi var diye insan sağlığı bu kadar önemsiz mi ya ciddi bir rahatsızlığımız olsa kanser olmuş olsak 7 8 ay sonra bu hastalığı öğrensen ne olacak. Bu durumun düzeltilmesini arz ediyorum Sağlık Bakanlığı görsün bu mesajlarımı devlet hastanelerindeki bu sorun çözülmesi gerekiyor.