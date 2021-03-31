Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklaması! 81 ilin tamamında patlama

Son dakika haberine göre Kovid-19 salgınında üçüncü dalganın içine giren Türkiye’de tablo her geçen gün kötüye gidiyor. Son 30 günde vaka sayıları neredeyse dörde katlanmış durumda. 1 Mart günü ülke genelinde en az 9 bin 891 Kovid-19 vakası tespit edildi. 8 Mart’ta tespit edilen vaka sayısı 13 bin 215, 15 Mart’ta ise 15 bin 503 kişi olmuştu. 23 Mart’ta 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, önceki gün ülke genelindeki toplam vaka sayısının 32 bin 404’e ulaştığı duyuruldu. Öte yandan haritada 81 ilde de vakalar artış trendinde. İşte detaylar...

BAKANLIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ

Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, '2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye’ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak' denildi.

ŞIRNAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: BionTech Aşıları 2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye’ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.

KONYA

Türkiye’de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.

ANKARA

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek.

ANTALYA

Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda -80 derecede muhafaza ediliyor. Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak.

KAYSERİ

Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.

SAMSUN

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. 81 ilin 81’inde vaka sayılarında artış yaşanırken, vaka sayısında Türkiye rekorunu elinde bulunduran Samsun’un vaka artışı bu haftada sürdü.

ADANA

Samsun, 100 bin kişiye düşen 586.84 Kovid-19 vakasıyla en fazla vaka görülen il oldu. Geçtiğimiz haftaya göre en fazla artış ise 150,5’lik artışla İstanbul’da görüldü. Türkiye’de 28 il vaka sayısında 200 barajını aştı.

İZMİR

Geçtiğimiz haftalarda vaka sayısında liderliği Ordu’dan devralan Samsun’un vaka sayısındaki liderliği bu hafta da sürdü. Geçen hafta her 100 bin kişiden 508.97’sinde virüs tespit edilen bu kentte rakam 586,84’e yükseldi.

ERZURUM

Haftalık verilere göre, her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası görülen Samsun’u 401,62 ile İstanbul, 400,65 ile Yalova, 397,57 ile Giresun ve 354,80 ile Sinop takip etti. Geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısının düşüşte olduğu il bulunmadı.

SİVAS

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen illerin başında, 13,57 vaka ile risk haritasında tek mavi renkli il olan Şırnak geldi. Vaka sayısın arttığı Şırnak’ı 22,65 ile Siirt, 28,98 ile Şanlıurfa, 31.24 ile Mardin ve 31.58 ile Van takip etti.

İSTANBUL

Bir önceki haftaya göre vaka artışında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u Çanakkale, Kastamonu, Yalova ve Bilecik takip etti. İstanbul’da geçen haftaya göre 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 150,5’lik artış görülürken, Çanakkale’de 146.06’lık, Kastamonu’da 131.78’lik, Yalova’da 125.34’lük ve Bilecik’te 113.39’luk artış kaydedildi.

MERSİN

Bakanlığın açıkladığı verilere göre vaka sayısında 200 barajını aşan il sayısı 28 oldu. Bu iller Aksaray, Amasya, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova.

TEHLİKELİ YÜKSELİŞ

Ortaya çıkan tabloyu Milliyet’e değerlendiren uzmanlar ağır hasta ve ölümlerin 65 yaş üzeri vatandaşları değil, 40-60 yaş arasındaki grubu vurduğunu söyledi. 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 30’luk diliminin aşı olmaktan kaçındığını belirten bilim insanlarının ortak görüşü, başta sosyal medya olmak üzere olumsuz aşı algısı yaratan hesap ve kişiler hakkında yasal süreç başlatılarak, bu yayınların bir an önce önüne geçilmemesi yönünde.

“Şu an pandemi hastane yatakları ve yoğun bakımlar dolu” diyen göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Hasta sayısı geçen zirveye yakın ama eğri yukarı doğru devam ediyor. Bu hızla devam ederse geçen zirveleri aşacağı net olarak görülüyor.

Ülkemizde şu anda bir çok değişik mutasyon var. En hakim olanı İngiliz tipi mutasyon. Bu mutasyonların hepsi ilk virüse göre daha bulaştırıcı ve gençler ile çocukları etkiliyor. Böyle giderse gereksiz yere birçok genç insan hayatını kaybedebilir. Freni patlak bir otobüste yokuş aşağı gidiyor gibiyiz” uyarısında bulundu.

AŞI ÇADIRI ÖNERİSİ

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur ise, yaşanan tabloyu özetlerken şunları söyledi: “Yirmi gün önce takipli üç hastam varken, bu sayı 40’a çıkmış durumda. Şu an 20 hastam pozitif, 20 kişi de temaslı olarak takibimde. Ancak asıl sorun, hastaların temaslıları gizlemesi.

'ÖLÜMLER YÜZDE 77 ARTTI'

Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ise, “Ölüm oranları bir haftalık sürede yüzde 77 artış gösterdi. 15-21 Mart tarihleri arasında 572 kişi, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, 22-29 Mart haftasında bu sayı bin 169’a çıktı. Önceki dönemlerde böyle bir ölüm artışı görmemiştik.

Hastalık gençlerde daha ağır seyrediyor. Aşılanma konusunda soru işaretlerini ortadan kaldıracak çalışmalar başlatılmalı. Endişe etmemiz gereken ölüm sayılarındaki artış. Şu an için ülke genelinde İngiliz varyantı yaygın ve virüs çok hızlı bulaşıyor” ifadelerini kullandı.