Sağlık Bakanı Koca'dan belgeli yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aradı dün gece.

Epeyce konuştuk.

Aramasının nedeni benim ısrarla “AB’nin Türkiye’ye yollandı dediği 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede?” diye sormam.

Bakan Koca öncelikle bu iddia ve sorumla ilgili net ve belgeli bir açıklama yapmak istediğini söyledi.

“Fatih Bey, salgının başlangıcından beri ama özellikle son dönemde herkes benim için ağzına geleni söyledi. Bir şikayetim olduğundan değil. Kamu görevi yapıyoruz ve her türlü soru ile muhatap olmak zorundayız.

Doğrusu hepsine de yanıt verme gibi bir derdim yok. Bazıları üzerinde durmaya bile değmeyecek şeyler.

Ama siz bir şey yazıp söyleyince önemsiyoruz çünkü salgının başlangıcından beri bu konuda çok şey yazıp çok şey söylediniz. Bazen orantısız eleştirseniz bile niyetinizden kuşkum yok o yüzden size yanıt vermek ihtiyacı hissettim” dedi.

KOCA'DAN RESMİ BELGE

Ve anlattı:

“Biontech’ten gelen 1,5 milyon doz aşıyla ilgili sorunuz var birkaç keredir tekrarladınız. Şimdi telefonunuza bir belge yolladım. Bu belgeyi sizden önce hiç kimseyle paylaşmadım. Ama sizinle paylaşıyorum. Resmi bir belgedir. Belgeyi kullanabilirsiniz. Hatta yayınlarsanız sevinirim çünkü yalan söylemediğimin belgesidir” dedi.

İŞTE O AŞININ BELGESİ

Yukarıda orijinalini sizin de göreceğiniz Biontech antetli belge belli ki Türkiye’nin isteği üzerine verilmiş.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir’e hitaben yazılmış.

“Pfizer-Biontech COVID 19 aşılarının sevkiyatının başladığını görmekten memnunuz” diye başlıyor belge.

İlk partinin Ankara’da üzerinde mutabık kalınan dağıtım merkezine ulaştığını ve şimdilik deneme amaçlı 5 bin 850 dozun 12 Mart günü teslim edildiğini belirtiyor.

Belgede planlı sevkiyatın ilk bölümü olan 0,7 milyon dozluk partinin 24 Mart, ikinci 0,7 milyon dozluk partinin ise 25 Mart’ta Ankara’daki dağıtım merkezinde olacağı belirtiliyor.

Belgenin sonunda ise Nisan ayı ortasına kadar 3,1 milyon dozun daha teslim edilmiş olacağını söylüyor.

Belgenin altında Biontech'in iki yöneticisinin Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig’in imzaları var.

ÇİN AŞISINDA SON DURUM

Bakan Koca bu aşıların gelmiş olmasından son derece mutlu görünüyordu.

Peki Çin aşılarında durum ne?

Hemen sordum, “Fahrettin Bey, önce Haziran başına kadar 100 milyon doz dediniz sonra sonbahara kadar dediniz. Şimdi yine Haziran başına kadar dediniz. Biz bir karamsarlığa kapılıyoruz sizinle, bir seviniyoruz. Hangisi doğru? Ne zaman 100 milyon doz aşımız gelmiş olacak?”

Bu konuda büyük bir stres altında olduğu belli olan Bakan Koca başladı anlatmaya:

HAZİRAN'A KADAR 40 YAŞ ÜZERİ

“Fatih Bey, aşıların söz verilen, anlaşmayla belirlenen terminlerde verilmesi ile ilgili çok büyük sorunlar var. Sadece biz değil, hemen hiç kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Bakın değil milyon, değil yüz bin birkaç bin aşıda kalan ülkeler var. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. Çok açık söyleyeyim biz Sinovac’ın 3. Faz çalışmalarına katılmasaydık bugün bu aşıları da bulamazdık. Hem Sinovac’ın hem Biontech’in 3. Faz çalışmalarında yer almamız bize bu aşıları sağladı. Daha da sağlayacak. Sorun şu ki, üretim çok kısıtlı. Üretim artarsa Biontech’ten oradaki iki bilim insanı vatandaşımızın da sayesinde daha da aşı alacağız. Konuşuyoruz ve mutabıkız. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu. Önce 'Çin’e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz. Son gelişmeler ışığında Haziran’a kadar 40 yaş üstü 32 milyon yurttaşımızın ve risk gruplarındakilerin iki doz aşısını Haziran’a kadar tamamlayacağımızı görmeye başladık.”

AB YASAKLARSA ENDİŞESİ

“Yani artık bir sıkıntı olmayacak mı?” diye sordum hemen Bakan Koca'ya.

“Yüreğimiz ağzımızda Fatih Bey, olmasın diye uğraşıyoruz. Korkum şu, bu aşı milliyetçiliği meselesi çok öne çıkıyor. Avrupa Birliği her an AB dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getirebilir. Herkes kendi vatandaşı öncelikli olsun istiyor. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz. Biontech’ten bir 18 milyon daha bekliyorum. Gelecek herhalde. Her aşının peşindeyiz. Bir yandan da ülkemizde geliştirilecek aşıları destekliyoruz. Ama en büyük korkum bu aşı milliyetçiliği ve yasak gelmesi.”

DİĞER AŞILARDA DURUM NE?

Bakan’a “Siz Rus Sputnik ve İngiliz Astra Zeneca aşıları ile ilgili olarak da satın alabileceğimizi söylemiştiniz bana. Rusya kendi bile aşılanamıyor. Niye yavaşlar ve kendilerine bile aşı yapamazken bize nasıl satacaklar” diye sordum bu kez.

“Üretim sorunları var. Rusya yeterince üretemiyor. Aynı şey Astra Zeneca için de geçerli. İngiltere ile AB arasında da Astra Zeneca aşısı tartışması ve sorunu var. Birbirlerini suçluyorlar. Biz tüm kanalları zorluyoruz aşı bulabilmek için. Daha doğrusu yaza kadar gereken tüm aşıyı bulabilmek için. Yazdan sonra aşı bol. Ama biz yazdan önce istiyoruz.”

YAZA KADAR 100-120 MİLYON

“Peki yaza kadar ne kadar bulabileceksiniz?” diyorum.

“100 milyonun üzerinde. 120 milyon getireceğiz hayırlısı ile” diyor.

Sağlık Bakanı Koca’nın biraz bezgin, biraz da kırgın olduğunu seziyorum sesinden.

Mesafe kurallarının hiçe sayıldığı organizasyonlardan sonra aldığı sert eleştirilerden ağzı yandığı için Ak Parti Kongresi’ne bile katılmayan ve bu yüzden de iktidara yakın isimlerin hedefi olan Bakan’ın bezgin olmasına hiç şaşırmıyorum.

Kendisine verdiği bilgiler ve paylaştığı belge için teşekkür edip kapatıyorum telefonu.

