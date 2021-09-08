Rıdvan Dilmen asgari ücretle ilgili tepki çeken sözleri için açıklama yaptı
Hollanda - Türkiye maçının ardından TRT'de açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in "asgari ücret" ile ilgili sözleri, sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.
Rıdvan Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözleri, "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" sorusunu gündeme getirdi, tepkilere neden oldu.
Bu tepkiler üzerine Rıdvan Dilmen, Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.İşte Dilmen'in konu ile ilgili attığı tweetler:
"Benim dün akşam milli maç sonunda yaptığım yorumun saçma sapan yere çekildiğini şaşkınla okudum! Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var (tabii ki bekar, evli, çocuklu farklı olmak üzere)."
"Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim! 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi!! Ne dediğimi gayet iyi bildikleri halde manipüle edildiği için açıklama yapma gereksinimi duydum!!"
"Şenol Güneş dahil hayatımda kimsenin kazandığı para benim gündemimde olmadı! Olmaz da! Allah herkese önce sağlık, sonra istediği kadar para versin, helalse! ki ! Şenol hocanın kazandığı anasının ak sütü gibi helal olsun."
"Rabbim de inşaallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek nasip etsin. Herkese sevgi, saygılarımla..."