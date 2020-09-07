Reina davasında karar çıkması bekleniyor

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülecek duruşmada öncesi jandarma ekipleri bina önünde güvenlik önlemleri aldı.

ŞİMDİYE KADAR MAHKEME NASIL İLERLEDİ?

Önceki celselerde mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un DEAŞ'ın emir ve talimatlarıyla 1 Ocak 2017'de, saat 01.15 sıralarında Reina'da kaleşnikof otomatik silahla eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. Sanık Masharipov hakkında ayrıca "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan bin 28 yıldan bin 583 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Sanık İlyas Mamaşaripov'un da sanık Masharipov'un 6136 sayılı kanuna muhalefet dışındaki suçlarına yardım etmek suçundan 632 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Aralarında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile Masharipov'un birlikte yaşadığı sanık Tene Traore için "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Diğer sanıklar hakkında ise için 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi. 11 sanık için beraat istenirken, sanık İrfan Taşkan hakkındaki dosyanın ise ayrılması istenmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ortaköy’de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15’te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov’u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip kurmuş ve 4 operasyondan son anda kurtulan Masharipov, Esenyurt’ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalanmıştı.

“AMACIM HRİSTİYANLARI ÖLDÜRMEKTİ”

Gözaltı aşamasında suçlamaları kabul eden saldırgan Abdulkadir Masharipov, yargılama aşamasında suçlamaları reddetmişti.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan sanık Masharipov, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sanık Masharipov hakimlikteki ifadesinde, “Reina olayından önce herhangi bir eyleme katılmadım. Dünyada Hristiyanların yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öç almak amacı ile onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hristiyanları öldürmekti. Türkiye’de herhangi bir örgütsel toplantıya katılmadım. Telefonla irtibat kurmuyorduk. 31’inde Taksim’de keşif yapmak istedim. Eğer karar verseydim silah kullanıp orada bulunan insanları öldürecektim. Taksim’e giriş yoktu her yer polis kaynıyordu. Ondan sonra fikrimi değiştirdim” demişti.

“YAPTIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM”

Hakimlikteki ifadesinde rehin düşmemek için kendisini öldürmeyi düşündüğünü söyleyen sanık Masharipov, “İdam hükmü verilirse iyi olur. Flashbangleri tüm mermiler bittikten sonra attım. Bir şey olmadı. Sağ kaldım. Aslında ölmek için girmiştim. Bana neden Türkiye aleyhine çalışıyor, Türkiye’ye karşı diyorlar. Ben Türkiye devletine karşı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye karşıtı bir harekete bulunmadım. Ben öç aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum” diye belirtmiş ve ardından tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.Saldırıya ilişkin yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov’un yanı sıra 57 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.

MASHARİPOV’UN 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 BİN 397 YIL HAPSİ İSTENDİ Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edilen Abdulkadir Masharipov hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme’, ’79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma’ suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



İddianamede, sanık Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva’nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında aynı cezalar, diğer 52 sanık hakkında ise ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ ve ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er yıla kadar hapis istemişti.

REİNA YIKILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, encümen kararına istinaden, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'nın mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işleminin gerçekleştiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'daki yıkım işlemine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır. Encümen kararına istinaden, bugün yapının mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işlemi gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.