Rasim Ozan Kütahyalı'dan skandal ifadeler: Nagehancım, bunlar bizim köpeğimiz!

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "yok artık" dedirtti. Kütahyalı, Açık ve Net'te konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya seslenerek programa katılan Ümit Kocasakal ile ilgili şok sözler söyledi.

Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Nagehan Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı şunları söyledi:

"Nagehan’cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP’ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var #AcikveNet

Nagehan’cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ’cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol.."

NAGEHAN ALÇI'DAN KINAMA

Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Alçı, Kütahyalı'nın paylaşımında adının geçmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Alçı'nın paylaşımı şöyle:

"Rasim Ozan’ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum..."