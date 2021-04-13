Ramazan pidesi saat kaça kadar satılacak? Fırınların çalışma saatleri

Koronavirüs salgını nedeniyle fırınlarda kalabalık oluşmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı fırınların çalışma saatlerinde düzenlemeler yaptı.

Fırınların çalışma saatlerine dair araştırmalar yapan vatandaşlar, pide kaça kadar satılacak sorusunu da merak ediyor.

Taze ve sıcak Ramazan pidesi almak isteyenler, fırınlar kaça kadar açık sorguluyor. Peki pide satışı kaça kadar? İşte Ramazan'da fırınların çalışma saatleri..

RAMAZAN PİDESİ SATIŞI SAAT KAÇA KADAR?

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek.

İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bakanlığın daha önce sokağa çıkma kısıtlamasına dair yayımladığı genelgede fırınların da çalışma saatlerine yer vermişti. ''Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.



Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.''