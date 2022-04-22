Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala büyük heyecanla beklenen Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman ve kaç gün olduğu araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar Kadir Gecesi’nin ardından bayram sevincini yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan 2022 tarihinde başlarken Ramazan bayram tatili ise Mayıs ayına denk geliyor. 1 Mayıs gününe denk gelen Arefenin bir sonraki hafta sonu ile birleşmesiyle birlikte Ramazan bayram tatilinin 9 gün olabilme ihtimali üzerinde duruluyor.

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK 2022

Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Her sene 3 gün olarak kabul edilen Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleştirilip 9 gün tatil olarak kutlandığı seneler olmuştu. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı.