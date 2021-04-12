Ramazan ayında sıcaklıklar yükselecek

Yarın 11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk günü…

Herkesin merak ettiği soruların başında hava sıcaklığı geliyor. Meteoroloji yetkililerinin verdiği son bilgilere göre de sıcaklıklar Ramazan ayı ile birlikte yükseliyor.

Öyle ki ilk gün yağış bile yok.

RAMAZAN’IN İLK GÜNÜ YAĞIŞLAR ÇEKİLİYOR

Hafta başında Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı yağışlı olacak.

Ancak yarın yani Ramazan'ın ilk günü yağışlar batı bölgelerden çekilecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise yağışlar devam edecek.

Çarşamba günü hava sıcaklığı mevsim normallerine yükselse de batı kesimler yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

3 BÜYÜK KENTTE RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ YAĞIŞ YOK

Bugün ve yarın İstanbul'da hava sıcağı 13 ile 15 derece arasında olacak. Hava kapalı olsa da yağış beklenmiyor.

Çarşamba ve perşembe günleri ise İstanbul'da gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ankara'da hafta başında kar yağışı görülecek. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 12 dereceye kadar yükselecek.

Çarşamba ve perşembe günleri Başkent yağışlı olsa da hava sıcaklığı yükselmeye devam edecek.

EN SICAK İL İZMİR

İzmir'de Ramazan arifesi ve ilk günü hava güneşli olacak.

Sıcaklık 19 ile 23 derece arasında değişecek. İzmir'de çarşamba ve perşembe günleri ise sağanak bekleniyor.