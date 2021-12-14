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Putin, Ek Gelir Sağlamak İçin Korsan Taksicilik Yapmış!

Belgeselde açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, 90'lı yıllarda gelir elde edebilmek için ek bir işte çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. Putin'in bu eski işiyse pek çok kişiyi şaşırtacak cinsten.

Gündem 14.12.2021, 11:51
Putin, Ek Gelir Sağlamak İçin Korsan Taksicilik Yapmış!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü yayınlanan Rusya, En Yeni Tarih isimli belgeselde şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasına dair düşüncelerini paylaşan Putin, o dönemde yaşadıklarından da bahsetti. Çöküş döneminde yaşanan ekonomik zorluklar, pek çok Rus'un ek işler yapmasına neden olmuştu. 

“Tarihsel Rusya’nın Sovyetler Birliği adı altında çözülmesi” şeklinde tanımladığı bu dönemde Putin, kendisinin de ek bir işte çalıştığını itiraf etti. Hem de zamanında KGB ajanı olarak görev yapmış, dünyanın en güçlü ve sıra dışı devlet başkanlarından birisi olan Putin’den hiç de beklenmeyecek bir işte. 

"O dönemden konuşmak nahoş ama durum buydu"

Putin&#39;den &#39;taksicilik&#39; itirafı - Son Dakika Haberler

Çoğunuzun da bildiği üzere Putin, Sovyetler Birliği’nin güvenlik servisi KGB’nin eski bir ajanı. 1990’lı yıllarda St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoli Sobçak’ın yanında çalışan Putin, Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov’a karşı yapılan başarısız darbe denemesinin ardından ise KGB’den istifa etmişti. 

Belgeselde, Sovyetler Birliği’nin dağılması esnasında daha çok ülkenin Rusya’dan ayrılacağını düşündüğünü belirten Putin, “Dürüst olmak gerekirse o dönemden konuşmak nahoş ama durum buydu” şeklinde kaydetti. Bu dönemlerde bazen ek gelir elde etmesi gerektiğini ifade eden Putin, “Arabayla şoför olarak para kazanıyordum, “ diyerek korsan taksi olarak çalıştığı itirafından bulundu. O sıralar taksi sayısının ülkede son derece yetersiz olması sebebiyle insanlar, tanımadıkları kişilere taksi şoförlüğü yaparak para kazanabiliyordu. Hatta ülkedeki taksi sayısı o kadar azdı ki bazı durumlarda ambulanslar bile taksi olarak kullanılabiliyordu. Ancak Putin, ambulansların ‘kırmızı çizgi’si olduğunu belirterek, ambulansları taksi olarak kullanmaya karşı olduğunu belirtti. 

Az Bilinen Yönleriyle Güçlü Siyaset Adamı Vladimir Putin&#39;in Hayat Hikayesi - Ekşi Şeyler

O zamanlar Moskova’daki çoğu gencin “bombacı” olarak da bilinen korsan taksileri kullandığını aktaran Putin ayrıca, araba sahibi olan hemen hemen her Rus’un da ek gelir elde etmek için korsan taksicilik yaptığını ifade etti. Korsan taksiciliğin ‘içinde birden fazla kişi olan arabalara binmeyin’ ve ‘yola çıkmadan önce parayı konuşun’ şeklinde yazılı olmayan iki adet kuralı olduğunu kaydeden Putin; korsan taksilerle yapılan yolculuklarda karşınıza çıkabilecek en büyük tehlikenin ise sırf emniyet kemeri takmanızı bir hakaret olarak algılayan maço bir sürücüye denk gelmek olduğunu belirtti. 1991 yılında Soveyler Birliği’nin çöküşünü takiben Rus rublesinin giderek değer kaybetmesiyle korsan taksilerin sayısının arttığına dikkat çeken Putin; direksiyon başında hayatın her alan ve kesiminden insana denk gelmenin mümkün olduğunun da altını çizdi. 

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