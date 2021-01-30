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PttAVM, yağı kendi sitesinde daha ucuza satan şirkete dava açıyor!

PTT, e-ticaret sitesinde sattığı ayçiçek yağını, kendi sitesinde yüzde 25 daha ucuza satan şirket hakkında dava açacağını duyurdu. PttAVM, yağın satışını da durdurdu.

Gündem 30.01.2021, 18:42 01.02.2021, 09:50
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PttAVM, yağı kendi sitesinde daha ucuza satan şirkete dava açıyor!

Vatandaşların gıda fiyat artışlarından yakınmalarının yükselmesi üzerine PTT; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve ÇAYKUR ürünlerini de online satış yaptığı PttAVM.com’a dahil etti. PttAVM.com üzerinden satışa çıkan Zade markalı ürünler, şirketin hem kendi internet sitesinden hem de PttAVM.com üzerinden satışa çıktı.  Şirketin www.yagsepetim.com sitesinde 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçeği yağı, 164,90 TL iken indirimli olarak 145,90TL’ye satılıyordu. PTT’nin sitesinde ise aynı ürün satış fiyatı 194,90 TL görünüyor ve yüzde 9 indirim yapıldığı iddiası ile vatandaşa 176,89 TL’den satılıyor. 

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI 

PTT’nin e-ticaret sitesi PttAVM.com sitesi üzerinden satış yapan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne PttAVM.com hukuki süreç başlattı. PTT şirketin pttavm.com üzerinden satışını kapattı. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “PttAVM, Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi gibi yüzlerce tedarikçiye açık bir şekilde hizmet veren bir pazar yeri uygulaması ve e-ticaret platformudur. Tedarikçiler, ürünlerini platformumuz üzerinden son tüketiciye ulaştırır, bu hizmeti sunarken de serbest piyasa koşullarında fiyatları kendileri belirler” dedi.

MANİPÜLASYON YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Şirket ile ilgili yasal süreci başlattıklarını ifade eden Hakan Çevikoğlu, şunları söyledi:

“Son günlerde gündeme gelen ayçiçek yağı ile ilgili fiyatların belirlenmesi konusu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Platformumuz üzerinden hizmet veren Helvacızade Gıda firması, PTTAVM üzerinden sunduğu 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçek yağını 176,89 TL'den satışa sunmuş ancak kendi internet sitesi üzerinden 145,90 TL'ye satışa sunmuştur. Her iki fiyatın belirlenmesinde sorumluluk tamamen üreticinin kendisine aittir ve dolayısıyla PTTAVM'nin ayçiçek yağını daha pahalıya sattığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan ayçiçek yağının fiyatı ile ilgili manipülasyon yaptığı tespit edilen söz konusu firma ile ilgili her türlü hukuki işlem başlatılmıştır. 

Diğer yandan her ne kadar e-ticaret sitesi olarak hizmet verse de PTTAVM, bir kamu iştirakidir ve kamu iştiraki olmanın verdiği sorumlulukla hareket ederek, vatandaşa ucuz ve sağlıklı gıda ulaştırabilmek için de kamunun diğer kurumlarıyla işbirliğine devam etmektedir.  Bu kapsamda vatandaşlar, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kurumların uygun fiyatlarla sunduğu gıda ürünlerini platformumuz üzerinden rahatlıkla tedarik edebilmektedir.”

#Fiskobirlik #ÇAYKUR #ayçiçek #yağı #pttavm
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