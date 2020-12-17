Profesör üniversiteler için 'fuhuş evleri' demişti... Rektör Savaşan Hürriyet'e konuştu

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu Akit Tv’de Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programda önce ‘Z’ kuşağını eleştirdi. Ardından üniversitelerle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Üniversitelerin şehirleri geliştirdiği iddiasının yalan olduğunu söyleyen Sofuğlu, “Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü” dedi.



"FUHUŞ EVLERİ"

Ebubekir Sofuoğlu konuşmasının devamında "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadesini kullandı. Stüdyodaki konukların “Hocam ağır oldu. Genelleme yapmayın” demesi üzerine Sofuoğlu " İstisna değil. Gördüklerim var. Gelin ben size apartları gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz"



REKTÖR SAVAŞAN HÜRRİYET'E KONUŞTU

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Gerekli işlemlerin başlatılacağını söyleyen Rektör Savaşan Şöyle konuştu:

“DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK”

“Hoş karşılanması veya tevil edilmesi mümkün olmayan sözler. Herkesi töhmet altında bırakan bir üslup. Söyledikleri yakışmıyor ancak biz kurum olarak yasal süreçleri işletmek durumundayız. Hem savcı hem hâkim rolüne bürünmemiz doğru olmaz tabii ki. Gerekli işlemler inşallah tesis edilecek. Disiplin yönetmeliği var malum. O çerçevede soruşturmacı atanacak, savunmalar alınacak, artık uygun ceza neyse önerilecek. Mevzuat çerçevesinde işlemler yürütülecek.”

Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi söz konusu mu sorusu üzerine “kişilerin savunmasını almadan bir şey söylemem doğru olmaz” diyen rektör Fatih Savaşan, “Okulla ilişiğinin kesilmesinin o kapsama gireceğini düşünmüyorum ama bu konuda şu an yorum yapmam doğru değil. Kendisiyle de henüz konuşmadık” diye konuştu.

