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Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Gündem 07.12.2021, 10:59 07.12.2021, 11:37
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Kasım ayında kanser tedavisi nedeniyle 2 kez ameliyat geçiren Duralı, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

Duralı'nın naaşı, bugün Fatih Camisi'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Duralı'nın vefatının ardından birçok önemli isim, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirerek, baş sağlığı mesajında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden, bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Allah makamını ali, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 74 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerinden, tefekkür dünyamızın önemli ismi Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı Hakk'a yürüdü. Ülkemize yaptığı hizmetler ve çalışmalarıyla geride büyük bir miras bıraktı. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ömrünü ilme ve talebelerine adayan gerçek bir entelektüel Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde felsefeyi yerlileştirmenin öncüsü, müstesna kişiliği ve eserleriyle hepimize örnek teşkil eden, fikir dünyamızın öncülerinden, Ş. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah." paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ülkemizin değerli bilim ve fikir insanlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan Prof. Dr. Teoman Duralı artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eserleri ve hayatı ile ortaya koyduğu, köklerimiz üzerinden fikren yeniden dirilişimiz mücadelesinde cesaretli duruşuyla gerçek bir mütefekkir, büyük bir felsefeci ve yol göstericiydi. Prof. Dr. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak." paylaşımını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yeryüzünün kandili olan bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli ismi, Şaban Teoman Duralı hocamızın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında, "Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Yazar Celal Fedai de "Teoman Duralı vefat etmiş. Tahayyül dünyamızın zirvesi Sezai Karakoç'tan sonra tefekkür dünyamızın zirvesi de göçtü. Çağdaş küresel medeniyeti yaşadığımız dünyayı bizim için aşikar etmişti. Büyük kayıp. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Makamı ali olsun." dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ise "Ülkemizin önemli akademisyen ve fikir adamlarından muhterem Teoman Duralı Hocamız da Hakk'a yürüdü. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı ali, ruhu ila yevm'el kıyame şad ü handan olsun inşallah." mesajını paylaştı.

Yazar Yusuf Kaplan, "Teoman Duralı Hocamız vefat etti. Türkiye beynini kaybetti, düşünce öksüz artık. Önce Sezai Karakoç üstadımız şimdi de Teoman Duralı Hocamız. İnsan inanamıyor. Ama takdir böyle demek ki, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum." ifadeleriyle duyurdu.

Yazar Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medya hesabından, "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Haber Ajansı
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