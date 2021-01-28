Prof. Dr. Sefa Saygılı yazdı: Sanal kumar faciası

İşte Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın makalesi:

Karşımda eşi ile beraber 35-40 yaşlarında evli ve 3 çocuklu bir bey oturuyor. Problemi sorulunca ağlamaklı oldu ve “Benim derdim internetten bahis sitelerine girmek” diye cevap verdi. Aslında dindar, hayatında kumar oynamayan biriymiş. Bir yıl kadar önce bir arkadaşının ‘hayatında heyecan olur, adrenalinin artar’ diye tavsiye etmesi üzerine başlamış. Sonra kendini durduramaz olmuş.

Söze eşi karıştı: “Kocam çok iyi insan. Namazında niyazında, çocuklarına ve ailesine düşkün biri idi. Ancak bu sanal kumara alışınca adeta kişiliği değişti, kurulmuş bir robot gibi oldu. Sinirli ve bahis oynamaktan başka bir şey düşünemez oldu. Yalan söylemeyen adam gayet rahat yalan söyler oldu. Mutlu bir aile iken şimdi perişan durumdayız.”

“Çok mu kazanıyorsunuz kumardan? Cazip gelen nedir?” diye hastamıza sorduğumda, “Ne gezer. Battık biz. Önce arabamı sattım, iddiaya yatırdım. Aileme iş yapacağım diye oyaladım. Çok üzüldüm. Kazanıp hiç olmazsa arabamı kurtarayım diye evimi satıp devam ettim. Maalesef o da gitti. Derken ailemin, annemin babamın yüzüne nasıl bakarım dedim ve borç alıp kumara devam ettim. Hırs yapıyor, elime ne geçerse yatırıyorum. Kazanmanın derdindeyken battım, beter oldum.”

Bu evini, arabasını kaybetmesi, büyük borcun altına girmesi sadece bir yıl içinde olmuş. Muhatabımın anlattığına göre Milli Piyango ve şans oyunları özelleştikten sonra bunların çeşidi artmış, daha kolay ulaşılır olmuş. Daha çekici hale gelmiş. İnternetten girdiğinizde çok cazip seçenekler sizi bekliyormuş. Banka kredileri de ayarlanmış, hemen tuşlara basınca hesabınıza para (elbette sadece kumara yönelik) yatıyor ve borçlanıyormuşsunuz.

Zaten internete girince hemen sizi bu sitelerin reklamları bekliyor: “Milli Piyango Artık Online - Hemen Kayıt Ol. Yenilenen Oyunları ve Heyecanıyla Milli Piyango Herkesin Şansı! Üye Ol, Hemen Kazanmaya Başla. Online Kazı Kazan. 15 Yeni Kazı Kazan Oyunu. Tek Tıkla Para Gönder. Üye Ol, Kazanmaya Başla. İkramiyeler Katlandı. Tüm Sonuçlar Tek Yerde.”

İşin ilginci son aylarda bu şekilde servetini kaybeden, hayatı kayan o kadar çok vakalarla karşılaşıyorum ki devletimizin acilen tedbir alması gerekiyor.

Bunları düşünürken medyada yer alan bir haber(*) dikkatimi çekti. “20’ye yakın oyun ile online kumarhane işletiliyor. Milli Piyango sanal kumar oynatıyor” başlığı ile verilen haber şöyle devam ediyor:

“Milli Piyango’nun 10 yıl süreyle devredildiği girişimin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün altından ‘sanal kumar’ gerçeği ortaya çıktı. İsteyen Türk vatandaşı internet sitesinden dilediği miktar ve sayıda sanal kumar oynayabiliyor. Şirketin internet sitesinde para yatırıp online olarak oynanan 30 şans oyunu var. Bunu da kollu kumar makinelerindeki gibi dijital oyunlarla yapma peşindeler. Türkiye’de her ortamda oynanması yasak olan kumar, bu şekilde evlere girdi.”

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Ülkemizin güzel bir avantajı kumarhanelerin yasak oluşuydu. Böylelikle kumarla yuvaların yıkılması, ailelerin perişan olması büyük ölçüde engellenmiş oluyordu.

Ne yazık ki şimdilerde daha tehlikeli olan bir yol açıldı, o da internet üzerinden oynanan kumar ki ayrı bir facia. Yuvaları yıkan, insanları perişan eden bağımlılık. Üstelik kumarhanelerden daha tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız.

Unutmayalım ki kumar oynayıp kazanan yoktur, o zaman kârlı çıkan kim denecek. Kumardan sadece kumarı oynatan kazançlı çıkar. Tabii o haram servetin o da hayrını göremez, orası ayrı.

Kumarla kişi olarak, sivil toplum örgütleri ve devlet olarak mücadeleyi hızlandırmamız gerekiyor. Yoksa bu lanet alışkanlık daha çok yuvalar yıkacak gibi.

Girişte bahsettiğim, tüm malını mülkünü sanal kumarda kaybeden dostumuzun aynen söylediği şu sözler olayın boyutlarını gösteriyor ve devletimizin bir an önce gerekli tedbirleri almasının şart olduğu hususunda bizleri uyarıyor:

“Kumarhaneler yasak değilken sadece büyükşehirlerdeki birkaç beş yıldızlı otelde vardı. Şimdi ise cep telefonlarının ve bilgisayarın olduğu her yer daha tehlikeli birer kumarhane durumunda ve herkese de serbest. Üstelik daha çekici ve kolaylıkla oynayabiliyorsunuz.”

YAVUZ BAHADIROĞLU AĞABEYİMİZ

HAKK’A YÜRÜDÜ

Dostluğu ve rehber oluşu ile her zaman iftihar ettiğimiz abimizi ahirete yolcu ettik. Kendisi tek başına bir ordu gibi çalışkan, üretken bir dava adamı idi. Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Mekânı cennet olsun.

(*) Sözcü, 16 Ocak 2020