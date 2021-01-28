banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
65 yaş üstüne borçtan dolayı elektrik kesintisi zorlaşıyor
65 yaş üstüne borçtan dolayı elektrik kesintisi zorlaşıyor
Ortadoğu Gazetesi geri dönüyor
Ortadoğu Gazetesi geri dönüyor
Halil Sezai ilk kez konuştu
Halil Sezai ilk kez konuştu
Marmara Üniversitesi’nden final sınavı sorularına yönelik açıklama
Marmara Üniversitesi’nden final sınavı sorularına yönelik açıklama

Prof. Dr. Sefa Saygılı yazdı: Sanal kumar faciası

Prof. Dr. Sefa Saygılı, son yılların yükselişe geçen kötü alışkanlıklarından biri olan bahis siteleriyle ilgili gerçekleri kaleme aldı.

Gündem 28.01.2021, 17:47
2005
Prof. Dr. Sefa Saygılı yazdı: Sanal kumar faciası

İşte Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın makalesi:

Karşımda eşi ile beraber 35-40 yaşlarında evli ve 3 çocuklu bir bey oturuyor. Problemi sorulunca ağlamaklı oldu ve “Benim derdim internetten bahis sitelerine girmek” diye cevap verdi. Aslında dindar, hayatında kumar oynamayan biriymiş. Bir yıl kadar önce bir arkadaşının ‘hayatında heyecan olur, adrenalinin artar’ diye tavsiye etmesi üzerine başlamış. Sonra kendini durduramaz olmuş. 

Söze eşi karıştı: “Kocam çok iyi insan. Namazında niyazında, çocuklarına ve ailesine düşkün biri idi. Ancak bu sanal kumara alışınca adeta kişiliği değişti, kurulmuş bir robot gibi oldu. Sinirli ve bahis oynamaktan başka bir şey düşünemez oldu. Yalan söylemeyen adam gayet rahat yalan söyler oldu. Mutlu bir aile iken şimdi perişan durumdayız.”

 “Çok mu kazanıyorsunuz kumardan? Cazip gelen nedir?” diye hastamıza sorduğumda, “Ne gezer. Battık biz. Önce arabamı sattım, iddiaya yatırdım. Aileme iş yapacağım diye oyaladım. Çok üzüldüm. Kazanıp hiç olmazsa arabamı kurtarayım diye evimi satıp devam ettim. Maalesef o da gitti. Derken ailemin, annemin babamın yüzüne nasıl bakarım dedim ve borç alıp kumara devam ettim. Hırs yapıyor, elime ne geçerse yatırıyorum. Kazanmanın derdindeyken battım, beter oldum.”

Bu evini, arabasını kaybetmesi, büyük borcun altına girmesi sadece bir yıl içinde olmuş. Muhatabımın anlattığına göre Milli Piyango ve şans oyunları özelleştikten sonra bunların çeşidi artmış, daha kolay ulaşılır olmuş. Daha çekici hale gelmiş. İnternetten girdiğinizde çok cazip seçenekler sizi bekliyormuş. Banka kredileri de ayarlanmış, hemen tuşlara basınca hesabınıza para (elbette sadece kumara yönelik) yatıyor ve borçlanıyormuşsunuz. 

Zaten internete girince hemen sizi bu sitelerin reklamları bekliyor: “Milli Piyango Artık Online - Hemen Kayıt Ol. Yenilenen Oyunları ve Heyecanıyla Milli Piyango Herkesin Şansı! Üye Ol, Hemen Kazanmaya Başla. Online Kazı Kazan. 15 Yeni Kazı Kazan Oyunu. Tek Tıkla Para Gönder. Üye Ol, Kazanmaya Başla. İkramiyeler Katlandı. Tüm Sonuçlar Tek Yerde.”

İşin ilginci son aylarda bu şekilde servetini kaybeden, hayatı kayan o kadar çok vakalarla karşılaşıyorum ki devletimizin acilen tedbir alması gerekiyor.

Bunları düşünürken medyada yer alan bir haber(*) dikkatimi çekti. “20’ye yakın oyun ile online kumarhane işletiliyor. Milli Piyango sanal kumar oynatıyor” başlığı ile verilen haber şöyle devam ediyor:

“Milli Piyango’nun 10 yıl süreyle devredildiği girişimin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün altından ‘sanal kumar’ gerçeği ortaya çıktı. İsteyen Türk vatandaşı internet sitesinden dilediği miktar ve sayıda sanal kumar oynayabiliyor. Şirketin internet sitesinde para yatırıp online olarak oynanan 30 şans oyunu var. Bunu da kollu kumar makinelerindeki gibi dijital oyunlarla yapma peşindeler. Türkiye’de her ortamda oynanması yasak olan kumar, bu şekilde evlere girdi.”

***

Ülkemizin güzel bir avantajı kumarhanelerin yasak oluşuydu. Böylelikle kumarla yuvaların yıkılması, ailelerin perişan olması büyük ölçüde engellenmiş oluyordu. 

Ne yazık ki şimdilerde daha tehlikeli olan bir yol açıldı, o da internet üzerinden oynanan kumar ki ayrı bir facia. Yuvaları yıkan, insanları perişan eden bağımlılık. Üstelik kumarhanelerden daha tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. 

Unutmayalım ki kumar oynayıp kazanan yoktur, o zaman kârlı çıkan kim denecek. Kumardan sadece kumarı oynatan kazançlı çıkar. Tabii o haram servetin o da hayrını göremez, orası ayrı.

Kumarla kişi olarak, sivil toplum örgütleri ve devlet olarak mücadeleyi hızlandırmamız gerekiyor. Yoksa bu lanet alışkanlık daha çok yuvalar yıkacak gibi.

Girişte bahsettiğim, tüm malını mülkünü sanal kumarda kaybeden dostumuzun aynen söylediği şu sözler olayın boyutlarını gösteriyor ve devletimizin bir an önce gerekli tedbirleri almasının şart olduğu hususunda bizleri uyarıyor:

“Kumarhaneler yasak değilken sadece büyükşehirlerdeki birkaç beş yıldızlı otelde vardı. Şimdi ise cep telefonlarının ve bilgisayarın olduğu her yer daha tehlikeli birer kumarhane durumunda ve herkese de serbest. Üstelik daha çekici ve kolaylıkla oynayabiliyorsunuz.”

YAVUZ BAHADIROĞLU AĞABEYİMİZ 

HAKK’A YÜRÜDÜ

Dostluğu ve rehber oluşu ile her zaman iftihar ettiğimiz abimizi ahirete yolcu ettik. Kendisi tek başına bir ordu gibi çalışkan, üretken bir dava adamı idi. Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Mekânı cennet olsun.

(*) Sözcü, 16 Ocak 2020 

Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13